Marktplaats: ‘Ook occasionkopers zijn nu het schakelen zat’

Gebruikers van Marktplaats keken altijd het liefst naar een auto met handbak, maar daar kwam dit jaar eindelijk verandering in. De automaat is nu ook bij occasionzoekers populair.

In 2023 werden op Marktplaats bijna 1,5 miljoen schakelauto’s aangeboden, die samen 861 miljoen keer werden bekeken. Daar tegenover stonden 1,1 miljoen automaten, die 844 miljoen kliks kregen.

Meer handgeschakeld dan automaat

Hoe anders is de situatie nu. Er staan nog steeds veel meer handgeschakelde auto’s dan automaten op Marktplaats: 1,7 tegenover 1,4 miljoen. Maar de views zijn net anderson: 808 tegenover 873 miljoen.

Een woordvoerder van Marktplaats zegt dat het laat zien dat de autovoorkeur van Nederlanders verandert. Dat kan, maar we kunnen ons ook voorstellen dat het groeiende aanbod aan hybrides en elektrische occasions de balans doet omslaan. In deze tijd van hoge brandstofprijzen willen mensen immers zo zuinig en voordelig mogelijk rijden.

Marktplaats-bezoeker Duits georiënteerd

Opmerkelijk is dat de bezoekers van Marktplaats erg Duits georiënteerd zijn. Van de vijf populairste merken op de site zijn de eerste vier Duits: Volkswagen, Mercedes, BMW en Audi. Op plek vijf staat Ford. Skoda is daarentegen het merk waarnaar de belangstelling het sterkst groeit (plus 9 procent).

Prijs elektrische auto’s flink gedaald

Dat er dit jaar 45 procent meer advertenties voor hybrides en 25 procent meer voor EV’s bijkwamen, is logisch. Het nieuwe aanbod stijgt, dus geldt hetzelfde voor het gebruikte aanbod. Dat de gemiddelde prijs op Marktplaats van elektrische auto’s in de afgelopen twee jaar met 20 procent is gedaald, heeft te maken met de introductie van betaalbaardere modellen door de industrie en waarschijnlijk ook met de soms sterke afschrijving.