Porsche 911 S/T-koper heeft een kinderachtig gevoel voor humor

En dat is fantastisch! Auto’s zijn al zo’n serieuze aangelegenheid vaak, dus een beetje luchtigheid kan geen kwaad. Daarom liet deze koper af fabriek een paar grapjes in zijn Porsche 911 S/T aanbrengen.

Bij Porsche kan bijna alles, zolang je maar betaald. Daar is de afdeling Porsche Exclusive Manufaktur voor. Je kunt er terecht voor unieke kleuren (Paint to Sample), unieke opties en zelfs unieke modellen (Sonderwunsch).

Porsche 911 S/T vol grappen

De koper van deze Porsche 911 S/T had slechts een paar simpele verzoeken. Hij wilde wat humor toevoegen aan het interieur van zijn vleugelloze GT3 RS. En dat mag ook wel, wat ons betreft, want van een 911 in saai zwart worden we niet vrolijk.

Zo liet de man aan de bestuurderskant ‘Live Laugh Love’ op de dorpel zetten; een motiverende slogan die je in dit geval met een dikke, ironische knipoog moet lezen. Aan de passagierskant staat ‘Your mom’ op de dorpel. En als je die niet begrijpt, moet je even googlen op ‘your mom insult’, want grappen gaan we hier niet uitleggen.

Verder staat op de elleboogsteun tussen de voorstoelen ‘Elbow Here’ gestanst. De kop boven dit verhaal zegt het al: de grappen van deze meneer zijn niet van een hoogdravend niveau. Maar toch, chapeau!

Meer dan 400.000 euro

De Porsche 911 S/T heeft de 525 pk sterke 4,0-liter atmosferische boxermotor van de GT3 RS, maar dan gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Wie snel genoeg schakelt, sprint in 3,7 seconden naar 100 km/h. De top van de 1.455 kilogram wegende S/T ligt op 300 km/h.

Betaalbaar is de S/T natuurlijk niet. Hij is maar liefst 51.700 euro duurder dan de GT3 RS. In Nederland kost de tot 1.963 stuks gelimiteerde sportwagen 411.200 euro. Dan krijg je er wel een Porsche Design Chronograph van 11.950 euro bij.