Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom dit de slechtste ode aan de BMW M1 ooit is

De BMW M1 bezet een speciaal plekje in ons hart. Deels omdat-ie zo bloedmooi is en deels omdat-ie in 1978 de allereerste straatauto van de M-divisie was. Dus zijn we teleurgesteld dat die M-divisie de M1 nu een hele dikke middelvinger geeft.

Overdrijven we? Misschien, maar je zal het met ons eens zijn dat deze BMW XM niet bepaald de ideale ode is aan de M1. Hij heet BMW XM by Kith en is samengesteld door de Amerikaanse modeontwerper Ronnie Fieg.

Prachtig paarse BMW M1

De man heeft smaak, dat moeten we toegeven, want hij heeft gewoon een BMW M1. De auto komt uit 1981 en is in opdracht van Fieg gerestaureerd en gespoten in een prachtige paarse kleur. In de afgelopen week stond de M1 op Art Basel Miami, samen met deze XM by Kith.

BMW XM tweede M-model

Waarom samen? Omdat de marketingafdeling van BMW een connectie tussen de twee heeft weten te bedenken. Na de M1 is de XM de tweede BMW die alleen als M-model is ontwikkeld. En daar houden de overeenkomsten wel zo’n beetje op.

Want het is erg gezocht allemaal. BMW bouwt bijvoorbeeld 47 stuks van de XM by Kith, omdat… tja… het 47 jaar geleden is dat de M1 debuteerde. Ze zijn bedoeld voor verzamelaars van BMW M-modellen en kunnen worden besteld in het matpaars of matzwart.

BMW M1 is 1.400 kilo lichter

De M1 weegt 1.300 kilo en wordt aangedreven door een atmosferische 3,5-liter zes-in-lijn met 277 pk. Dat staat in schril contrast met de XM, die bijna 2.700 kilo zwaar is (!) en uit zijn hybride-V8 maximaal 748 pk haalt.