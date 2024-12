Deel dit: Share App Mail Tweet

Hé overheid, zo in je miljoenen bij automobilisten zonder gedoe

De overheid laat een kans liggen om miljoenen euro’s te innen bij automobilisten, zonder dat zij daar erg in hebben.

De auto vormt een melkkoe voor de overheid, zoveel is duidelijk. Brandstofaccijnzen, bpm en motorrijtuigenbelasting. Het zijn een aantal voorbeelden van manieren waarop automobilisten de staatskas spekken. Niet iedereen is daar even blij mee.

Extra inkomsten met gepersonaliseerde kentekenplaten

Toch kan de Nederlandse staat miljoenen euro’s extra verdienen, zonder weerstand van mopperende automobilisten. Hoe dan? Nou, met gepersonaliseerde kentekens. Daar wil men wel voor betalen.

In België wordt er al volop gebruik van gemaakt. Bij onze zuiderburen kun je vanaf 2014 een eigen kentekenplaat samenstellen en sindsdien hebben naar schatting zo’n 46.000 Belgen daar gebruik van gemaakt. Kosten voor een op maat gemaakt kenteken? 1.000 euro. Tel uit je winst!

Door overheid verboden combinaties op kentekens

Uiteraard zijn er wel enkele regels aan verbonden. Bepaalde combinaties zijn verboden, net als in Nederland. We hebben het dan niet enkel over de kentekens die beginnen met CD (die zijn immers voorbehouden aan diplomaten), maar ook over haatdragende uitlatingen.

Bijzondere nummerborden veilen

De kassa gaat pas echt rinkelen als de overheid de meest gewilde combinaties gaat veilen. In andere landen worden geregeld absurde bedragen betaald voor bijzondere kentekens.

Denk aan het kenteken ‘NSW 1’, dat in Australië miljoenen dollars opleverde. Wat er zo bijzonder is aan deze combinatie, lees je hier.

Overheid overweegt persoonlijke kentekens

Langzaam lijkt de overheid ook in te zien dat dit nog weleens een aardig zakcentje kan opleveren. Begin dit jaar opperde het kabinet om deze mogelijkheid te onderzoeken. Sindsdien hebben we helaas weinig meer van deze plannen vernomen.

Nadeel gepersonaliseerde kentekenplaten

Gepersonaliseerde kentekens invoeren in Nederland is makkelijker gezegd dan gedaan. Anders dan in bijvoorbeeld België en Duitsland (waar je ook invloed hebt op je nummerplaat), zijn kentekens in Nederland gebonden aan het voertuig, niet aan de eigenaar.

Dat betekent dat als je jouw auto verkoopt, iemand anders straks met jouw hersenspinsel op zijn nummerbord rondrijdt. Maar goed, daar is vast iets op te verzinnen. Dat je een gepersonaliseerd kenteken van een net gekochte occasion naar wens om kunt wisselen voor een regulier kenteken bijvoorbeeld.