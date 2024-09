Deel dit: Share App Mail Tweet

PVV, KKK en NSB: deze kentekens zijn verboden in Nederland

‘FU:CK:97’ lazen we afgelopen weekend op het kenteken van een Duitse toerist toen we de kust bezochten. In Nederland zou dat niet voor kunnen komen, omdat op Nederlandse kentekens bepaalde lettercombinaties verboden zijn.

Het is opmerkelijk dat de Duitser met deze plaat reed, want ook bij onze oosterburen (waar je een gepersonaliseerd kenteken kunt samenstellen) zijn vulgaire uitspattingen verboden. Dat de eerste letters ‘FU’ spellen, is toeval. Die kun je niet kiezen, maar hebben wel een betekenis.

Verboden kentekens in Nederland

In Nederland kennen we sinds kort een nieuwe kentekencombinatie. Deze combinatie heeft weer drie letters in het begin, al heeft de RDW sommige drieletterige combinaties uitgesloten. Denk aan politieke partijen: VVD, PVV, FVD, SGP en BBB. Maar ook voetbalclub PSV wordt uitgesloten.

Natuurlijk zijn er ook afkortingen waar je al helemáál niet mee gezien wil worden. Neem de combinaties GVD, KKK, KVT, NSB, PKK, TBS, SS en SD bijvoorbeeld. Gelukkig zorgt de RDW ervoor dat je die nooit op een Nederlands kenteken zult zien.

Geen klinkers meer op gele platen

Ook worden geen klinkers meer gebruikt en vermijdt de RDW de letters C en Q op de kentekens van personenauto’s omdat deze te veel op een nul lijken. Enkel op diplomatenkentekens tref je de C, direct gevolgd door een D (Corps Diplomatique).

Nieuwe lettercombinatie

In sommige landen kun je als automobilist je eigen kentekenplaat samenstellen. Voor sommigen worden unieke kentekenplaten als statussymbool gezien. Zo is een astronomisch bedrag betaald door een persoon uit Dubai voor het kenteken met daarop enkel het cijfer 7. In Australië werd vorig jaar dit aparte kenteken geveild voor een vergelijkbaar megabedrag.

Anders dan in onze buurlanden België en Duitsland, hebben wij geen enkele invloed op de tekens die verschijnen op de gele platen van onze auto. In Nederland werken we met een ander systeem. Recent werd het eerste kenteken onthuld met een nieuwe letter-cijfercombinatie.