Zien: tieners stelen peperdure Ferrari en slaan op de vlucht

Een Ferrari bezitten is voor velen een droom. En dat zal vaak ook zo blijven. De supercars zijn door hun prijs enkel voor de happy few weggelegd. Twee Amerikaanse tieners maakten hun droom op radicale wijze werkelijkheid. Ze stalen een Ferrari.

Overigens hoeft een Ferrari niet altijd een extreme aanschafprijs te hebben. Voor minder dan 60.000 euro zijn er al tweedehands exemplaren te koop.

De Ferrari

De Ferrari die gestolen werd, is een stuk duurder. Het gaat om een 488 Spider uit 2018. Die supercar had in Nederland nieuwprijs van meer dan 300.000 euro. Als occasion kost de Spider in ons land minimaal 225.000 euro.

Een crimineel die de Ferrari steelt, heeft dus al snel een flinke buit binnen. De twee tieners uit het Amerikaanse Rhode Island hadden hier echter weinig aan. Na enkele maanden zijn ze gepakt met het gestolen Italiaanse raspaard.

De auto werd oktober 2023 gestolen en na een achtervolging op 27 augustus 2024 zijn de verdachten opgepakt. Zowel de passagier als de bestuurder zijn nog erg jong: 18 en 19 jaar oud.

Ford Mustang van de politie was te traag

In de video is te zien dat de twee vluchten. De Ford Mustang van de politie was niet snel genoeg voor de 670 pk sterke Ferrari met 3,9-liter V8. Daarom werd er zelfs een politiehelikopter ingezet.