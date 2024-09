Deel dit: Share App Mail Tweet

Volvo-rijders hebben snelste reactietijd, wie presteren het slechts?

Een snelle reactietijd is belangrijk in het verkeer. Niet alleen voor het winnen van stoplichtsprintjes, maar ook voor de veiligheid. Een hoge reactiesnelheid kan het verschil maken tussen een pfieuw-momentje en een flink ongeluk. Volvo-rijders scoren goed, maar wie zijn het langzaamst?

Het Britse Scrap Car Comparison (dat voorheen al aantoonde dat BMW-rijders psychopaten zijn) hield onder 2.000 Britse automobilisten een onderzoek naar de reactiesnelheden van bestuurders van verschillende automerken. Vervolgens vertaalden de onderzoekers de gemeten tijd naar de gemiddelde leeftijd die bij die reactiesnelheid past.

Volvo-rijders hebben de beste reactiesnelheid

Wat blijkt? Volvo-rijders reageren het snelst. Gemiddeld noteerden zij een tijd van 0,401 seconde. Daarmee zijn ze bestuurders van Jaguars (0,409 seconde) en Suzuki (0,413 seconde) te snel af. De top vijftien zie je in de tabel hieronder.

Rang Automerk Gemiddelde reactietijd Gemiddelde reactieleeftijd 1 Volvo 0.401 sec. 32 jaar 2 Jaguar 0.409 sec. 33 jaar 3 Suzuki 0.413 sec. 33 jaar 4 Mitsubishi 0.417 sec. 34 jaar 5 Lexus 0.435 sec. 36 jaar 6 Renault 0.438 sec. 36 jaar 7 Audi 0.442 sec. 36 jaar 8 BMW 0.443 sec. 37 jaar 9 Porsche 0.444 sec. 37 jaar 10 Fiat 0.446 sec. 37 jaar 11 Skoda 0.451 sec. 37 jaar 12 Land Rover 0.453 sec. 38 jaar 13 Seat 0.458 sec. 38 jaar 14 Honda 0.459 sec. 38 jaar 15 Opel 0.460 sec. 38 jaar

Ter vergelijking, een 18-jarige heeft zo’n 0,3 seconde nodig om te reageren, terwijl een 70-jarige in zo’n 0,8 seconde reageert. Bij de reactiesnelheid van Volvo-rijders hoorde volgens de onderzoekers een leeftijd van zo’n 32 jaar.

Traagste reactietijd

Waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. De vijf merken (en hun bestuurders) die als slechtste uit de bus kwamen, waren Peugeot (0,474 seconde), Mini (0,475 seconde), Hyundai (0,481 seconde), Kia (0,496 seconde) en als hekkensluiter Mercedes-Benz (0,527 seconde).

Uiteraard is dit een vrij simpel onderzoek, dus til er vooral niet te zwaar aan als je straks weer in je Mercedes-Benz stapt. Voor alle Volvo-rijders: dit is een héél serieus onderzoek, dus melk jullie winst vooral uit op verjaardagen en discussies met andere autofanaten.