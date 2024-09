Deel dit: Share App Mail Tweet

Populariteit hybride-occasions neemt toe ten koste van benzineauto

Er wordt steeds meer gezocht naar elektrische en hybride occasions. Dit blijkt uit het AMV-marktrapport van augustus 2024. Zo is de zoekvraag naar hybrides binnen een jaar tijd toegenomen met 15 procent.

Waar in januari 2023 door 21 procent van de mensen gezocht werd naar een hybride occasion, was dit in augustus 2024 was maar liefst 27 procent. Dit percentage lag nooit eerder zo hoog. De toenemende populariteit van de hybride-auto zorgt voor een kleine afname van een procent in de zoekvraag naar benzine-auto’s.

Station blijft meest gewilde occasion

Uit het rapport blijkt dat de station de meest gewilde carrosserievorm blijft. In augustus 2024 werd in 25 procent van alle zoekopdrachten gezocht naar een station. De hatchback komt op de tweede plaats en de SUV sluit de top drie af.

Het is interessant om te zien dat het zoekvolume naar SUV-occasion binnen een jaar tijd is toegenomen met 20 procent. Als deze trend aanhoudt, zal de SUV binnen een half jaar de tweede plek overnemen van de hatchback.

Occasions goedkoper in augustus

De gemiddelde prijs van een occasion daalde in augustus met 4 procent ten opzichte van de maand juli. In 2023 was dit ook al het geval. Het lijkt er dus op dat augustus een van de betere maanden van het jaar is om een occasion te kopen.

Meest populaire elektrische auto’s

De populairste merken voor occasions zijn nog altijd Volkswagen, Audi, BMW, Toyota en Mercedes-Benz. Toch is de Hyundai Kona sinds januari de populairste elektrische auto. De Volvo XC40 (inmiddels EX40) en Audi e-tron volgen in het kielzog. Opvallend is dat de Tesla Model 3 qua populariteit op de tiende plek staat.

Top 5 populairste occasions (ongeacht aandrijflijn) 1. Volkswagen Golf 2. Volkswagen Polo 3. BMW 3-serie 4. Audi A3 5. Volkswagen Tiguan