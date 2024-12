Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is waarom de Toyota Urban Cruiser jou zo bekend voorkomt

We kregen een kleine déjà vu toen we de elektrische Toyota Urban Cruiser voor het eerst zagen. Een déjà vu naar 4 november 2024, om precies te zijn.

Toen werd namelijk de Suzuki e Vitara onthuld, het zustermodel van de nieuwe Toyota Urban Cruiser. De overeenkomsten kun je vooral aan de proporties goed zien en aan de zij- en achterkant, waar het design van de auto’s bijna hetzelfde is.

Toyota Urban Cruiser in 2025

De Toyota heeft de Urban Cruiser eind 2023 voor het eerst laten zien, toen nog als conceptmodel. Die Urban SUV Concept zag er echter een stuk spannender en dikker uit, zoals zo vaak het geval is met designstudies.

Wanneer de Toyota Urban Cruiser in 2025 op de markt komt, valt-ie in een drukbevochten segment, met daarin onder meer de Jeep Avenger, Opel Mokka Electric, Peugeot e-2008 en al hun andere Stellantis-broeders.

Langer dan Toyota Yaris Cross

De Urban Cruiser is 10 centimeter langer dan de Yaris Cross (4,285 meter) en heeft een 14 centimeter langere wielbasis (2,7 meter). Hij heeft een kofferbak van 306 liter groot, die kan worden uitgebreid door de leuning van de achterbank in drie delen neer te klappen.

Twee batterijvarianten en AWD

Net als de Suzuki e Vitara is de Urban Cruiser met 49 kWh- of met 61 kWh-batterij te bestellen. Beide versies hebben voorwielaandrijving, al verschilt het beschikbare vermogen: 144 pk voor de 49 kWh en 174 pk voor de 61 kWh.

Die laatste accuvariant is ook met vierwielaandrijving te krijgen. Dan is er 184 pk beschikbaar en 300 Nm koppel. Alle Urban Cruisers hebben een warmtepomp voor de airco en een handmatig in te stellen voorverwarming van de batterij. Toyota geeft gek genoeg nog geen actieradius op.

Het dashboard van de Toyota Urban Cruiser kennen we uit de Suzuki en combineert een 10,25-inch digitale cockpit en een 10,1-inch-infotainmentscherm tot één geheel.