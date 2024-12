Deel dit: Share App Mail Tweet

Zou jij een BMW i4 laten staan voor de elektrische DS N°8?

Je moet het de Fransen nageven: ze zijn wel koppig. Keer op keer is gebleken dat ze niet kunnen opboksen tegen de Duitse premiummerken, maar keer op keer proberen ze het tóch weer. Zo moet deze elektrische DS N°8 jou uit een BMW i4 houden.

Hij staat op hetzelfde platform als de Opel Grandland en Peugeot e-3008/e-5008, maar in tegenstelling tot die Stellantis-modellen is de DS N°8 niet met een brandstofmotor te krijgen. Opvallend is dat DS de N°8 het nieuwe vlaggenschip noemt. Dat is de DS 9 toch al?

DS N°8 flink korter dan DS 9

Klopt, maar die bijna 5 meter lange sedan is nu vier jaar oud en krijgt vast geen opvolger, gezien zijn tegenvallende verkoopresultaten. De N°8 is 12 centimeter korter en richt zijn pijlen op de BMW i4 en Polestar 4.

Actieradius tot 750 kilometer

Bij de marktintroductie van de DS N°8 zijn drie varianten beschikbaar, waarvan de eerste twee op de voorwielen worden aangedreven. De instapper is 230 pk sterk, heeft een 74 kWh-batterij en haalt daar een bereik van 572 kilometer op.

Daarboven staat een versie met 245 pk en een 97 kWh-accu, die maximaal 750 kilometer range haalt. Het leveringsprogramma wordt aan de bovenkant afgerond door een 350 pk sterke vierwielaandrijver met 97 kWh-batterij en een actieradius van 686 kilometer. Snelladen gaat met maximaal 160 kW.

Buitengewoon fraai interieur

In de persinformatie zien we het woord ‘SUV-coupé’ opduiken, maar ons lijkt de DS N°8 eerder een gewone vierdeurs liftback. Hij heeft een bagageruimte van 620 liter, die goed toegankelijk is door de grote vijfde deur.

Het interieur van de N°8 is op z’n zachtst gezegd opvallend, met wat lijkt op echt goudkleurig metaal, waarin de digitale cockpit is geïntegreerd. Interessant is ook de ‘zwevende’ middentunnel, die geëtst lijkt met allerlei fijne lijntjes. Waarom we het stuur doodeng vinden, lees je een ouder artikel.

Het scherm vóór de bestuurder is 10,25 inch groot, het infotainmentdisplay zelfs 16 inch. Opvallend zijn de voorstoelen, die een geïntegreerde hoofdsteun hebben en zelfs nekverwarming. Buitengewoon fraai is de optionele bekleding met blauw alcantara. Echt leer is ook nog steeds te bestellen.

Verwachte vanafprijs DS N°8

De DS N°8 komt volgende zomer op de markt. Wat hij gaat kosten, is nog niet bekend, maar hij zal in het vaarwater van de BMW i4 en Polestar 4 komen te liggen, dus ga uit van een vanafprijs die nét onder de 60.000 euro ligt.