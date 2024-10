Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe Opel Grandland is het vlaggenschip van de Opel-vloot

De Stellantis-familie heeft weer een nieuw kind, de Opel Grandland. Het is een flinke jongen, wat heet, het is de grootste Opel.

Opel noemt de Grandland zijn vlaggenschip omdat het zijn grootste model is. Het is bovendien de eerste volledig elektrische Grandland en de grootste uit het SUV-modellenaanbod, dat start met de Mokka en daarna verder gaat met de Frontera.

Opel Grandland in Duitsland gebouwd

Ondanks het feit dat de 4,65 meter lange SUV op het Stellantis STLA Medium-platform staat is, het wel degelijk een Opel. Gebouwd in het Duitse Eissenach, benadrukt de fabrikant, en zelfs de batterijcellen zijn niet Chinees, maar komen uit de Franse gigafactory in Douvrin.

Brandversies Opel Grandland

We konden bij de eerste testritten kiezen uit de 73 en 83 kWh volledig elektrische versies of we konden voor de 136 pk sterke 48V Hybrid kiezen. Die laatste is overigens de goedkoopste Opel Grandland want hij is er vanaf € 42.999,-.

Die zal in Nederland niet veel gekozen worden als je weet dat de 195 pk plug-in hybride in 2025 zijn opwachting maakt, maar 1.000 euro duurder is. Die fiscaalvriendelijke PHEV komt overigens 87 km ver op een acculading.

Elektrische variant met 700 km range

Maar verwachtingen zijn het hoogst gespannen rond de long range volledig elektrische versie, de Grandland met het accupakket van 98 kWh, die 700 km actieradius zou moeten hebben volgens de WLTP-meetmethode.

Elektrische instapper niet bijzonder vlot

Wij testen hier de 73 kWh-versie en die heeft een 213 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. En dat is voldoende, maar niet meer dan dat, met name bij tussensprints, bijvoorbeeld tijdens een inhaalactie, voelt de Grandland niet heel vlot aan. Deze Grandland is de goedkoopste BEV en die moet € 45.999,- kosten en heeft een actieradius van 525 km, de 84 kWh versie haalt 583 km.

Rustiger design dan Peugeot

De Grandland is qua design het rustiger alternatief voor zijn wilder vormgegeven broers van Peugeot, de 3008 en de 5008. De Grandland valt met zijn lengte 4.65 meter net tussen de twee Peugeots in. De Opel is ook echt een SUV met een langere neus en een rechte achterkant. Net als de 5008 inderdaad, alleen die is zevenzits en deze Grandland kan maximaal vijf personen vervoeren.

Designhoogtepunten van deze Grandland zijn de 3D-verlichtingsunits die de hele breedte zowel voor -als achter sieren. Voor het eerst is het Opel blitz-symbool verlicht net als de merknaam Opel achterop.

Comfortabel met ruim interieur

Ook het interieur van de Grandland is rustiger vormgegeven en bekleed met prachtige 100 procent gerecyclede materialen. De cabine met veel opbergruimte weet je met die moderne stoffen een echte luxe-ervaring te geven. De bagageruimte is royaal te noemen.

De rijervaring is verder vooral allround, met een voldoende comfortabel afgesteld onderstel dat gebruik maakt van twee-weg dempers. Voor heeft de Grandland altijd McPherson wielophanging, achter hebben de BEV’s een multi-link achteras, de Hybrid en de PHEV moeten het doen met een semi-onafhankelijke constructie.