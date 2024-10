Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Aston Martin Valkyrie staat in Nederland en kan van jou zijn

Struinend door de verkooplijsten van Gaspedaal.nl kom je soms de meest uitzonderlijke occasions tegen. Hoewel deze Aston Martin Valkyrie niet echt een occasion te noemen is door zijn kilometerstand van 205, is hij wel het uitlichten waard.

Het is een van de krankzinnigste voertuigen ooit geproduceerd door Aston Martin. In samenwerking met Red Bull Advanced Technologies maakte het een Formule 1-auto voor de straat.

Aston Martin Valkyrie in Nederland

Van de Aston Martin Valkyrie zijn slechts 150 exemplaren gebouwd. Althans, van de coupé. Er zijn ook nog eens 85 spiders gemaakt. Opmerkelijk is dat ook dat er een als occasion in Nederland wordt aangeboden.

Waarom is deze Aston Martin Valkyrie dan nog meer bijzonder? Daar zijn een paar redenen voor. Allereerst zijn uiterlijk dat volledig in het teken staat van performance. Door alle lipjes, spoilers, vouwen en luchtgeleiding kan de auto tot wel 1.814 kg aan neerwaartse druk produceren.

Verder heeft de Aston Martin Valkyrie een atmosferische 6,5-liter V12 achter de stoelen liggen. Deze stuurt 1.146 pk naar de zeventraps automaat met dubbele koppeling. Overigens helpt een kleine elektromotor de twaalfcilinder nog een handje. De toerenbegrenzer van de occasion grijpt pas in bij 11.000 toeren per minuut.

Dit, in combinatie met een gewicht van slechts 1.030 kg, resulteert in een nul-naar-honderd-sprint van slechts 2,5 seconden. De auto heeft een topsnelheid van 402 km/h, maar de straatversie schopt het tot 355 km/h.

Prijs van de occasion in Nederland

De Formule 1-auto voor op de straat is dus nu in Nederland te koop als occasion in de kleur ‘Satin Arizona Bronze’. Die past goed bij het buitenaardse design van de hypercar. Het Nederlandse prijskaartje van bedraagt meer dan 3,6 miljoen euro voor de occasion uit 2022.

Alles over de Aston Martin Valkyrie

