Rara, wat is dit? En het antwoord is niet: een Ferrari

Als je door je wimpers naar deze auto kijkt, dan zou je denken: dat is een Ferrari 250 GTO. Maar zelfs door je wimpers zie je vast dat er iets niet helemaal klopt aan zijn verhoudingen.

Het Engelse Iconic Auctioneers veilt een heel interessante verzameling, de Recreation Collection. Die was van een oudere man, inmiddels overleden, die een groot liefhebber was van replica’s. Hij had er bijna veertig.

Ferrari 250 GTO met Mazda MX-5-genen

Dit is een Mazda MX-5 uit 1995. Eentje van de eerste generatie, een NA dus. Hij is voorzien van een koets van glasvezel, die hem de look van een Ferrari 250 GTO geeft, staat op tweedelige lichtmetalen wielen en heeft aangepaste stoelen.

Een richtprijs is er niet. Op de Mazda/Ferrari zit geen reserve en dat betekent dat het winnende bod ook het winnende bod is. Op de teller van de MX-5 staan 84.991 kilometers, dus we vermoeden dat de MX-5 goed is gebruikt voordat-ie zijn transformatie onderging.

Nog veel meer replica’s onder de hamer

In de Recreation Collection zitten ook andere leuke replica’s, zoals de Autotune Aristocrat (een Jaguar XK140-kopie), Tribute Kalifornia Z Series (een Ferrari 250 GT California op BMW Z3-basis), Autokraft Spyder V12 Tribute (een Ferrari Daytona op een Jaguar XJ-onderstel) en neppe Mercedes 300 SL Roadster, die onderhuids een Mercedes SLK is.

Verzameling kostte verrassend veel geld

Het ironische is dat de verzamelaar van al deze fake auto’s zoveel geld aan zijn hobby heeft uitgegeven dat hij makkelijk een originele Mercedes 300 SL of Ferrari Daytona had kunnen kopen als hij ze allemaal had verkocht. De 300 SL op SLK-basis alleen al kostte de man vier jaar geleden 144.000 euro.