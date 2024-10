Deel dit: Share App Mail Tweet

Alpine doet opvallende claim of verkoopt onzin

Alpine trok tijdens de Parijs Motor Show het doek van de nieuwe A390_ β, de eerste elektrische auto die volledig van het merk zelf is. Tijdens de presentatie in de Franse hoofdstad doet het merk een bijzondere claim.

Alpine kennen liefhebbers als hét Franse autosportmerk dat lichte en speelse modellen bouwt. Zo heeft het net de A110 R Ultime gepresenteerd.

Eerste elektrische auto van Alpine zelf

De stap naar een elektrische auto, die zwaarder zijn door het accupakket, is dan ook groot. Althans, voor petrolheads. Bij Alpine lijken ze minder moeite te hebben met de consequenties die een EV met zich meebrengt.

“Alpine A390 is een A110 met vijf zitplaatsen”

Tijdens de presentatie van de nieuwe Alpine A390_ β vertellen ze ons dat de auto rijdt als een A110 S. Dat terwijl de conceptcar met drie elektromotoren en een accupakket ongetwijfeld veel zwaarder is dat de sportwagen. Dat automerken soms claims doen die ze niet nakomen, zijn we inmiddels wel gewend. Maar dat juist Alpine zegt dat dit model een “een A110 met vijf zitplaatsen is”, is erg opmerkelijk.

Op de vraag hoe dit exact zit, volgt het antwoord dat ze op het testcircuit dezelfde rondetijd reden terwijl ze dezelfde lijn en snelheid volgde. Tja, of dat dan ook hetzelfde voelt…

Automerken doen vaker bijzondere claims

Overigens is Alpine niet de enige die van dit soort claims doet. Nissan zei eerder in een persbericht dat de Ariya Nismo grotere dwarskrachten aan kan dan de GT-R Nismo. En zullen we maar niet ingaan op wat Elon Musk in zijn leven allemaal al beweerd heeft?

Alpine A390_ β tijdens Parijs Motor Show

In onderstaande video stellen we je voor aan de nieuwe Alpine A390_ β tijdens de Parijs Motor Show.