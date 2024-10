Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen gaat in Austin nieuw duel aan met Norris in Formule 1

Max Verstappen start zondagavond vanaf de tweede positie in de Grote Prijs van de Verenigde Staten, de negentiende race van het seizoen in de Formule 1. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull start naast de Brit Lando Norris, die in zijn McLaren op poleposition staat.

Verstappen leidt het kampioenschap met 54 punten voorsprong op Norris, de winnaar van de vorige grand prix in Singapore. Hij reed toen Verstappen op grote achterstand. De Nederlander was de afgelopen drie edities de beste in de race op het circuit van Austin (Texas). De race begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Ferrari bezet in Austin de tweede startrij, met Carlos Sainz op de derde positie en Charles Leclerc op de vierde.

ANP