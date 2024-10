Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen start vanaf tweede plek in Austin

Max Verstappen start zondag vanaf de tweede startpositie in de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De coureur van Red Bull was in de kwalificatierace op het circuit van Austin in Texas net iets minder snel in zijn Red Bull dan titelrivaal Lando Norris. De coureur van McLaren veroverde poleposition met een rondetijd van 1.32,330. Verstappen gaf slechts 0,031 seconde toe. De Spanjaard Carlos Sainz zette de derde tijd neer in zijn Ferrari. Hij was 0,332 seconde langzamer dan Norris.

Verstappen leek tegen het einde van de kwalificatie bezig aan de snelste ronde van allemaal, maar hij kon de ronde niet afmaken, omdat de Britt George Russell crashte in zijn Mercedes en daarmee de sessie voortijdig beëindigde.

De Nederlander won zaterdag de sprintrace. Het was voor het eerst sinds de sprintrace op 29 juni bij de Grote Prijs van Oostenrijk dat hij weer eens een race won. In de hoofdrace is hem dat de laatste acht grands prix niet gelukt. De Nederlander schreef zijn terugval toe aan de problemen met de grip en balans in zijn auto.

Hij reisde hoopvol af naar Austin, omdat Red Bull voor zijn gevoel de problemen goeddeels heeft opgelost. Aanpassingen aan de auto lijken te werken, getuige zijn zege in de sprintrace. Ook in de kwalificatie deed hij nauwelijks onder voor Norris, die zijn grootste concurrent is in het kampioenschap. Verstappen heeft nog altijd wel 54 punten voorsprong.

ANP