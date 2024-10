Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen boekt in sprintrace Austin na maanden weer een zege

Max Verstappen heeft eindelijk weer iets gewonnen in de Formule 1. De drievoudige wereldkampioen van Red Bull won de sprintrace bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Hij reed van start tot finish aan de leiding in de race over 100 kilometer op het circuit van Austin.

Verstappen liep door zijn triomf 2 punten uit op zijn grote rivaal Lando Norris. De coureur van McLaren liet zich in de voorlaatste ronde verrassen door Carlos Sainz van Ferrari en gaf zo zijn tweede plek nog weg. Het verschil tussen Verstappen en Norris in het wereldkampioenschap is nu 54 punten.

De Nederlander was toe aan een succesje. Hij had sinds zijn zege in de sprintrace in de Grote Prijs van Oostenrijk op 29 juni niet meer gewonnen. In de eerste helft van het jaar won hij nog zeven van de tien races, maar de Nederlander zag vervolgens zijn riante voorsprong langzaam maar zeker slinken. Hij worstelde met de grip en balans van zijn Red Bull en wist de laatste acht grand-prixraces niet te winnen.

‘Hectisch’

Red Bull had in Austin wat aanpassingen doorgevoerd in de wagen en die lijken goed te werken. Verstappen was vrijdag al de snelste in de sprintkwalificatie, waardoor hij van poleposition in de sprint over negentien ronden mocht starten. Hij was goed weg en dook als leider de eerste bocht in. Norris had ook een goede start, want de Brit rukte op van de vierde naar de tweede plaats. Een aanval op de koppositie zat er niet in en tegen het einde kon hij door zijn versleten banden de oprukkende Sainz niet meer tegenhouden. De derde plaats leverde Norris 6 punten op, Verstappen kreeg er 8 voor de winst.

Het was de vierde sprintzege van Verstappen in dit seizoen en zijn elfde in totaal. “Niet slecht. Het voelt een beetje alsof de oude tijden herleven”, zei de 27-jarige Limburger in het flashinterview op de baan. “Eindelijk racen we weer. De afgelopen maanden was het vooral achterom kijken, maar nu had ik een goede snelheid en kon ik vooraan mijn eigen race rijden. Een weekeinde met een sprintrace is altijd hectisch; er is weinig tijd en veel druk om de auto goed af te stellen, dus ik ben blij met hoe het nu is gegaan.”

De coureurs rijden in de nacht van zaterdag op zondag nog de kwalificatie voor de grand prix op zondag.

ANP