Deel dit: Share App Mail Tweet

McLaren heeft nog veel vragen over mechanisme in auto’s Red Bull

Het Formule 1-team McLaren wil dat autosportbond FIA verder onderzoek doet naar het mechanisme om de hoogte van de vloer te verstellen bij de Red Bull-wagen. Volgens teambaas Zak Brown moet worden onderzocht of het team van wereldkampioen Max Verstappen in het verleden ervan gebruik heeft gemaakt op momenten dat er niets mocht worden veranderd aan de Formule 1-wagens.

Brown zei bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten in Austin dat er nog veel vragen waren. Hij waarschuwde voor “grote gevolgen” als blijkt dat Red Bull de voorwaarden van de zogeheten parc fermé, de tijd tussen de kwalificatie en de race waarin niet mag worden gesleuteld aan de wagens, heeft geschonden.

Inspecteurs van FIA onderzochten vrijdag het mechanisme van Red Bull en verzegelden het. Volgens Brown konden de concurrenten daarmee de hoogte van de wagen bijstellen vanuit de cockpit. Red Bull bevestigde dat het mechanisme er was, maar het team zei dat het niet kon worden bediend als de wagens volledig afgesteld zijn. Het team heeft ook aangeboden het aan te passen na overleg met de FIA.

Horner: gezeur van rivalen

Teambaas Christian Horner van Red Bull zei dat het ingrijpen van de FIA “de paranoia van andere teams” moet wegnemen en dat het team zelf geen enkele moeite heeft met het verzegelen. “Ik denk dat er een beetje gezeur van onze rivalen is”, zei hij tegen Sky Sports. Volgens Horner is er echt niet zoiets als een soort rem waarmee de coureurs de hoogte van de wagen kunnen veranderen van hoog naar medium of laag. “Het spijt me jullie te moeten teleurstellen, maar die is er niet.”

Horner wees ook nog even op hoe McLaren recentelijk aanpassingen had gedaan aan de achtervleugel, die op de rechte stukken flexibel was, na extra gesprekken met de FIA.

McLaren aan kop

McLaren lijkt momenteel over de snelste wagen te beschikken. Het team leidt in het constructeurskampioenschap met 516 punten tegen 475 voor Red Bull. In het WK voor coureurs leidt Verstappen nog met 331 punten tegen 279 voor McLaren-coureur Lando Norris. Verstappen kwalificeerde zich echter als snelste voor de sprintrace van zaterdag in Austin.

ANP