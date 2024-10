Deel dit: Share App Mail Tweet

Gespot: Polestar 3 eindelijk uitgeleverd, maar werkt hij al volledig?

Oktober 2022 maakten we voor het eerst kennis met de Polestar 3. De volledig elektrische auto, die zijn basis deelt met de Volvo EX90, liep echter flinke vertraging op. Inmiddels zijn de eerste modellen uitgeleverd.

Waar de Volvo EX90 een grote zevenzitter is, biedt de Polestar altijd 5 zitplaatsen. De 3 moet je dan ook meer zien als een Performance-SUV.

Lidar-problemen bij Volvo en Polestar

Net als de Volvo EX90 werd de Polestar 3 flinke tijd uitgesteld. De reden ligt bij de software van de lidar. Deze laser wordt gebruikt voor autonome rijfuncties.

Als er nog iets Zweeds is aan de inmiddels deels Chinese bedrijven, is dat het feit dat ze het product afleveren voordat het eigenlijk af is, bij de Ikea doen ze dat immers ook. Zelf in elkaar zetten hoeft dan weer niet. Middels een update kan het lidarsysteem geactiveerd worden, momenteel verzameld het alleen data. Althans, dat is het geval bij de Volvo en dus verwachten we dat ook bij de Polestar. Of de lidar ook bij het sportieve broertje van de EX90 niet werkt, laat Polestar nog niet weten. Autovisie wacht nog op reactie van de fabrikant.

Wel bevestigen ze dat de Polestar 3 inmiddels wordt uitgeleverd. Volvo laat weten dat EX90-klanten hun auto nog niet hoeven te verwachten en laat in een reactie weten: “Vanwege orkaan Debby die begin augustus over de Verenigde Staten trok is de productie van de EX90 in Charleston 4 weken stilgelegd. Het heropstarten van de fabriek en alle toeleveranciers heeft daarna ook nog tijd gekost.” De lidar van de EX90 werkt, volgens planning van Volvo, pas in het tweede kwartaal van 2025.