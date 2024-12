Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Half-Life 2-fans zullen smullen van de nieuwe DS N°8

Nu verraden we onszelf als gamenerds, want het eerste waar we aan moesten denken bij het zien van deze DS N°8 is het legendarisch spel Half-Life 2. Want kijk naar dat stuur. Dat is toch net een headcrab?

Het is al bijna vier jaar geleden dat DS voor het laatst een volledig nieuw model introduceerde. Nog vóór de jaarwisseling is het weer zover, dan krijgen we de DS N°8 te zien. Die typenaam lijkt ons een potentieel probleem, want vindt Channel daar niet iets van. Het parfumhuis verkoopt immers N°5 en N°19.

DS N°8 met 750 kilometer range

Hoe dan ook, de DS ‘nummer acht’ lijkt een Polestar 2-achtige te zijn: een liftback met een iets grotere rijhoogte. Veel weten we nog niet over de auto, alleen dat-ie een WLTP-actieradius van maximaal 750 kilometer heeft.

Fraai interieur met echt metaal

Het interieur van de DS N°8 is op z’n zachtst gezegd opvallend, met wat lijkt op echt goudkleurig metaal, waarin de digitale cockpit is geïntegreerd. Interessant is ook de ‘zwevende’ middentunnel, die geëtst lijkt met allerlei fijne lijntjes.

Headcrab uit Half-Life 2

Dat we van het stuurwiel een beetje angstig worden, begrijpen alleen Half-Life-spelers. Door de positie van de spaken en de vorm van de airbagcover lijkt het net een naar je toe springende headcrab. In Half-Life zijn dat spinachtige wezens, die mensen tot zombies kunnen maken.

Half-Life 2 kwam precies twintig jaar geleden uit en wordt gezien als een absoluut meesterwerk. De game is innovatief in hoe het verhaal wordt verteld, hoe de hoofdpersoon Gordan Freeman met niet-speelbare personages interacteert en hoe met ‘zwaartekracht’ wordt gespeeld.