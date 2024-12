Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen wil nog tweemaal winnen in Zandvoort

We hebben dus nog twee kansen om die race te winnen. Zo reageerde Max Verstappen via zijn management op het nieuws dat de Formule 1 na 2026 voorlopig niet meer naar Zandvoort komt.

Verstappen won drie van de vier laatste edities van de race die in 2021 na bijna 36 jaar weer terugkwam naar Zandvoort. De regerend wereldkampioen kijkt met plezier terug naar de vier races voor eigen publiek en wil zijn fans ook vermaken in de komende twee edities van de Dutch Grand Prix.

“We zijn trots dat de Formule 1 mede door Max zijn weg naar Zandvoort heeft gevonden”, reageerde Raymond Vermeulen, de manager van de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1. “We kijken nu al terug op vier fantastische edities en hebben er dus nog twee te gaan. Het is bekend dat Zandvoort een ander financieel model heeft dan veel andere wedstrijden op de kalender van de Formule 1. Ze moeten hun eigen broek ophouden en zijn dit zonder steun van de overheid aangegaan. De promotor ziet kansen tot en met 2026 en denkt dat het daarna beter is om afscheid te nemen. In veel andere landen vinden ze dat races in de Formule 1 goed voor de economie zijn, vandaar de overheidssteun die ze daar krijgen. Ook de bv Nederland heeft van de races in Zandvoort geprofiteerd. Maar we kijken nu vooral al uit naar nog twee mooie races in Nederland.”

ANP