DS Automobiles gooit zijn eigen glazen in

DS Automobiles gooit zijn eigen glazen in. Hoe? Door met een spectaculair studiemodel te laten zien wat we missen.

DS werd tien jaar geleden losgekoppeld van Citroën. En daar is het merk zo trots op dat het nu een moderne interpretatie onthult van… huh?… een Citroën. Daar hebben ze bij de pr-afdeling toch niet goed over nagedacht, zo lijkt ons, want op deze manier benadrukt DS juist hoe weinig historie het merk heeft en hoe weinig het toevoegt aan het huidige autolandschap.

DS Automobiles SM Tribute

Hoe dan ook, de DS Automobiles SM Tribute is zonder twijfel een spectaculaire creatie. Hij is duidelijk schatplichtig aan de Citroën SM, zonder té retro te zijn. De tweedeurs coupé is op een haar na vijf meter lang en zit vol verwijzingen naar het origineel, zoals het glazen paneel op de neus, de deels afgedekte achterwielen en de vorm van de C-stijl. Over de aandrijflijn is niks bekend, maar er ligt vast geen Maserati-V6 voorin.

