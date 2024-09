Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor ultiem comfort kies je deze Duitse occasion van 20.000 euro

Geen geneuzel: voor jou is een auto een voertuig uit Duitsland, met vier portieren en van een merk waarvan je de keuze nooit hoeft uit te leggen. Het gaat om uitstraling, om prestige, ook is je budget niet eindeloos. Je wilt een occasion voor maximaal 20.000 euro, mét automaat.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste occasion maken we onze favoriet bekend.

Duitse occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar tweedehands auto’s die eigenlijk geen introductie nodig hebben. Dit Duitse drietal is op occasionsites enorm populair. Geen zin in een Mercedes C-Klasse? Lees ons verhaal over de Audi A4 van dinsdag terug, of de BMW 3-Serie van donderdag.

Mercedes-Benz C-klasse (2014 – 2018)

Stap in een Mercedes, bijvoorbeeld deze generatie C-klasse. Rij weg en de auto overtuigt meteen met zijn kwaliteiten. De rust, het comfort, het prachtige, smaakvolle interieur, de erg fijne voorstoelen… kijk, dáárom kies je een ‘Benz’. Al staat de driepuntige ster niet meer op de motorkap -zonde!-, op het stuur is die nog steeds niet te missen.

Dit is zo’n auto waarmee je naar Zuid-Frankrijk rijdt en dan zegt: ‘Goh, zijn we er al?’. Sportieve ambities zijn zinloos, een Mercedes is je dienaar. De zeventraps automaat is ook zo’n gedienstige helper.

Een mooi voorbeeld is de zwarte Edition (2015, 108.000 km) die voor € 19.950 te koop staat bij een autobedrijf in Hardinxveld-Giessendam.

Let hier op bij deze occasion

De waterpomp is elektrisch bediend en wil weleens niet starten, met het risico van een heetlopende motor. Als de motor onregelmatig loopt, werkt vaak de nokkenasverstelling niet. De motoroliepomp kan er ook mee ophouden, dan is eveneens transport naar de garage nodig.

De automaat gaat weleens niet uit de P-stand, dat is ook een elektronische storing. De combinatie van diverse elektronische storingen is op te lossen met een reset van de accu. Exemplaren met luchtvering kunnen inzakken en niet meer op niveau komen. Dat kunnen verschillende storingen zijn, de garage weet raad.