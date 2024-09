Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoop tankstation op de route gezocht? Zo vind je ze het snelst

Iedereen wacht weleens te lang met een bezoek aan de pomp. Vervolgens is het noodzaak dat je binnen de beschikbare reikwijdte toch echt snel een tankstation weet te vinden. Maar hoe vind je het snelst een goedkoop tankstation in de buurt?

Hoe goedkoop een tankstation is, ligt allemaal aan de plaats waar je je op dat moment bevindt en de hoeveelheid moeite die je bereid bent om te doen. Als de nood aan de man is, betalen mensen vaak toch wel. Tankstations op drukke locaties maken hier gebruik van.

Software en vergelijkingswebsites voor goedkoopste tankstations

Tegenwoordig zijn veel auto’s uitgerust met software waarmee je gemakkelijk het dichtstbijzijnde tankstation op jouw route kan vinden. Mocht je een auto rijden die nog niet over deze software beschikt, dan kan je ook gemakkelijk via Google Maps een route instellen, hierin zit vaak een functie die het dichtstbijzijnde tankstation langs de route aangeeft.

Maar dan is er nog een andere factor die meespeelt: de prijs. Gelukkig zijn er veel vergelijkingssites die de actuele brandstofprijzen en de prijzen van het elektrisch laden tonen, zodat je het goedkoopste tank- of laadstation uit kunt kiezen. Soms is het ook mogelijk om je eigen auto toe te voegen voor een accurate berekening van het verbruik en de reikwijdte.

Wat betaal je bij een goedkoop tankstation?

Over het algemeen is de brandstof bij een tankstation goedkoop op rustige locaties. Zo betaal je op sommige plekken in Nederland op dit moment minder dan €1,70 voor een liter Euro 95, terwijl de literprijs langs drukke snelwegen gemakkelijk boven de twee euro uitkomt. Ook verschilt het per uitbater van het tankstation hoe goedkoop of duur de brandstof is. Kijk voor de actuele brandstofprijzen op de website van United Consumers.

Brandstof en kosten besparen

Mocht je vergeten zijn om te tanken en het net redden naar het dichtstbijzijnde tankstation, dan kan je tijdens het rijden verschillende dingen doen om brandstof te besparen. Niet te hard rijden ligt natuurlijk voor de hand, maar ook dingen als eerder dan normaal opschakelen, je auto uit laten rollen in plaats van in een keer flink te remmen, en de airco uitschakelen.

Veel auto’s hebben tegenwoordig systemen die het brandstofverbruik optimaal in kaart brengen. Zo kan je jouw rijgedrag eenvoudigweg hierop aanpassen.Heeft jouw auto een Eco-stand? Gebruik deze dan. En kijk eens rond waar in jouw regio de goedkope tankstations zitten. Dit kan al gauw tientallen euro’s schelen op een volle tank.