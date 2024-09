Deel dit: Share App Mail Tweet

In deze auto zit de krachtigste Formule 1-motor ooit

De Formule 1 heeft in zijn rijke geschiedenis veel verschillende motorreglementen gehad. De huidige generatie Formule 1-auto’s beschikt over een 1,6-liter V6-turbo, die met behulp van een hybridesysteem meer dan 1000 pk produceert. Dat is veel minder dan de krachtigste F1-motor aller tijden leverde.

De Formule 1 is een raceklasse waarin de ontwikkeling enorm snel gaat. De auto’s zijn sneller, efficiënter en veiliger geworden. In de jaren tachtig, waarin de krachtigste Formule 1-krachtbron geproduceerd werd, viel er op motorisch gebied meer te winnen dan tegenwoordig.

Motorreglementen in de Formule 1

Uiteraard beschikken huidige Formule 1-teams over verschillende motoren en zullen deze qua vermogen enigszins van elkaar verschillen. Toch zijn de teams gebonden aan strenge reglementen. De voorschriften zijn in het 74-jarige bestaan van de Formule 1 vaak gewijzigd. Zo ook voor seizoen 2026.

Vroeger waren er een stuk minder of andere regels. Zo is er de afgelopen dertig jaar gereden met V12-, V10-, V8- en V6-turbo-motoren.

Formule 1-turbomotoren

In 2014 werd de huidige 1.6-liter V6-turbo geïntroduceerd. Dat betekende de herintroductie van Formule 1-motoren met een turbo na een afwezigheid van 26 jaar. Nadat Renault begin jaren tachtig met hun 1,5-liter V6 turbo had bewezen dat de turbocompressor de manier was om competitief te blijven, gingen alle teams ineens geblazen motoren gebruiken. Zo begon BMW, na aandringen van Brabham-teambaas Bernie Ecclestone, in 1982 met de productie van een 1,5-liter vier-in-lijn met turbo (BMW M12).

Vanaf 1985 gebruikte elk Formule 1-team een motor met turbo. In het seizoen van 1986 ging het vermogen van de motoren door het dak. Iedere motor produceerde meer dan 1.000 pk. De Formule 1-teams Benetton, Brabham en Arrows gebruikten in dat seizoen de verbeterde BMW M12/13/1.

De krachtigste Formule 1-motor ooit

In de geschiedenis van de Formule 1 is het opzoeken van grenzen, en eroverheen gaan, een veel voorkomende gebeurtenis. Helemaal in de jaren tachtig, toen veiligheid nog niet de hoogste prioriteit was.

De krachtigste Formule 1-motor, de BMW M12/13/1 in de Benetton B186, produceerde in kwalificatietrim naar schatting 1.400 pk bij 11.000 toeren. Dat is nagerekend, omdat de monteurs in die tijd nog niet in staat waren om een vermogen van boven de 1.000 pk te meten. Door de turbo werd de lucht met een druk van 5,5 bar het kleine 1,5-liter viercilinderblok ingepompt. Door de enorme kracht die hierbij vrijkwam, hielden de motor en/of versnellingsbak het tijdens de kwalificatie vaak niet langer dan vier rondes vol.

Voor de race in het Formule 1-weekend werd de turbodruk teruggeschroefd. Hierdoor produceerde de motor tijdens de race maximaal 1.000 pk. Desondanks gingen de motor en versnellingsbak regelmatig kapot. De auto’s die beschikten over deze motor, waren verschrikkelijk moeilijk te besturen. Zo moesten de coureurs rekening houden met een enorm turbogat van bijna twee seconden. Dit maakte de auto’s zeer onvoorspelbaar en gevaarlijk op smalle, bochtige circuits.

Voor seizoen 1988 werd de turbodruk van alle motoren teruggeschroefd naar 2.5 bar. Vanwege veiligheidsredenen werden voor het Formule 1-seizoen van 1989 alle motoren met een turbocompressor door de FIA verbannen uit de Formule 1.