Deze Duitse occasion van 20.000 euro maakt de stuurmens in je los

Geen geneuzel: voor jou is een auto een voertuig uit Duitsland, met vier portieren en van een merk waarvan je de keuze nooit hoeft uit te leggen. Het gaat om uitstraling, om prestige, ook is je budget niet eindeloos. Je wilt een occasion voor maximaal 20.000 euro, mét automaat.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste occasion maken we onze favoriet bekend.

Duitse occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar tweedehands auto’s die eigenlijk geen introductie nodig hebben. Dit Duitse drietal is op occasionsites enorm populair. Geen zin in een BMW 3-serie? Lees ons verhaal over de Audi A4 van dinsdag terug, of wacht op zaterdag, wanneer we de derde usual suspect erbij pakken.

BMW 3-serie (2012 – 2019)

Een BMW is bij uitstek een rijdersauto. Zoals een BMW stuurt, zoals hij aanvoelt, dat onderscheidt ‘m van elk ander merk. Natuurlijk speelt de achterwielaandrijving hierin een rol, maar ook de ragfijne besturing zelf. Zeker met een wat sterkere motor, ‘stuur’ je ‘m ook met het gaspedaal.

De 3-serie is niet bijzonder ruim, achterin, maar ach… je koopt ‘m op de eerste plaats voor jezelf. De standaard voorstoelen zitten al erg goed. Het hele dashboard is fraai afgewerkt en duidelijk op de bestuurder gericht. De iDrive-knop op de middenconsole werkt intuïtief. De achttraps automaat schakelt subliem.

We kiezen wel voor een viercilinder, bijvoorbeeld de zilvergrijze 328i High Executive (2013, 102.000 km) voor € 19.950 bij een autobedrijf in Hengelo.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Een 3-serie kan ineens helemaal ‘stroomloos’ zijn en dat komt dan door de zekeringkast die achter het dashboardkastje zit. Het gekke is dat dit alleen gebeurt als de auto gewoon ergens geparkeerd staat.

Een alarmsysteem veroorzaakt weleens dat de auto niets meer doet, als die in een parkeergarage staat. Dat komt omdat het alarm geen contact met het internet kan maken. Buiten de garage is het probleem opgelost.

Lastig is ook dat wanneer de automaat vastzit in de ‘P-stand’ die alleen los is te krijgen met een ingreep ònder de auto.