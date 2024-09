Deel dit: Share App Mail Tweet

Is de Ferrari Daytona SP3 een broer van de LaFerrari, of niet? | Sjoerds Weetjes 419

Wie tegen een autoliefhebber ‘Big 5’ zegt, denkt meteen aan het kwintet Ferrari-modellen: de 288 GTO, F40, F50, Enzo en LaFerrari. Volgende maand wordt daar een model aan toegevoegd. Maar hoe zit het met de Monza SP1/2 en Ferrari Daytona SP3?

In deze aflevering van Sjoerds Weetjes stelt Sjoerd de Ferrari Daytona SP3 aan je voor. Hij geeft aan waarom de tweezitter niet in het rijtje van de LaFerrari en zijn voorvaderen thuishoort, ondanks dat de Daytona en LaFerrari directe bloedverwanten zijn.

Ferrari Daytona SP3 en meer

Sjoerd legt uit hoe het Ferrari-modellengamma tegenwoordig is opgebouwd en wat de rol van de supersnelle rakkers van Huize Cavalino is. Sjoerd doet dat aan de hand van het bijna complete setje Italiaanse supercars met het steigerende paard voorop.

In beeld komen de 288 GTO, de F40, Enzo, LaFerrari, Monza SP2 en Ferrari Daytona SP3. Wil je van die modellen het bijzondere verhaal horen, scroll dan door de afspeellijst van Sjoerds Weetjes en vindt daar enkele uren aan verhalen over het ontstaan van elk specifiek model. De F50 vind je hier.

