Waarom er misschien toch geen verbod op brandstofauto’s komt

Per 2035 mogen er geen nieuwe brandstofauto’s meer verkocht worden, toch? Ja, maar misschien gaat dit veranderen. De Europese Volkspartij (EVP), die het grootste is in het Europese Parlement, wil het verkoopverbod terugdraaien.

Het gaat niet goed bij veel Europese – en overigens ook Japanse – autofabrikanten. Kosten stijgen, winsten lopen terug en met de verkoop van EV’s in Europa en op andere continenten stijgt niet zo hard als gedacht.

Toch geen verbod op brandstofauto’s?

Veel merken hebben hun EV-only-strategie al teruggedraaid en gaan in ieder geval door met plug-in hybrides. Nu lijkt er dus een kans dat de Europese regelgeving ook een ommezwaai richting de kant van brandstofauto’s gaat maken.

De EVP wil onder andere dat de boetes worden geschrapt die autofabrikanten moeten betalen als ze de emissiedoelstellingen voor 2025 niet halen. Over een dergelijke intrekking van maatregelen wordt ook al in het Verenigd Koninkrijk gesproken.

2035-doelstelling

Als de regelgeving wordt aangepast, zou dit moeten zorgen voor de redding van een aantal Europese autofabrikanten. Ongetwijfeld heeft de onrust bij Volkswagen voor een besefmoment in de politiek gezorgd. Of het verbod op de verkoop van brandstofauto’s van 2035 echt uit wordt gesteld, is nog maar de vraag.

