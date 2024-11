Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de eerste elektrische auto van Suzuki

Suzuki laat zijn eerste volledig elektrische auto zien, de e Vitara. Het merk is daarmee opvallend laat.

Waar veel Europese merken vol inzetten op elektriciteit, zien we dat Japanse fabrikanten nog wat terughoudender zijn. Zo is niet alleen Suzuki laat met zijn eerste EV, maar laten merken zoals Toyota en Mazda ook nog maar weinig (indrukwekkends) zien wat betreft elektrische auto’s.

De eerste elektrische auto van Suzuki

Of de Japanse concurrentie bang wordt van de Suzuki e Vitara, moet nog blijken. Vooralsnog is er weinig duidelijk over het verbruik, de range en de uitrusting van de auto. Wel weten we dat de eerste elektrische auto van Suzuki altijd uitgerust is met een LFP-accu. De instapper heeft er een die 49 kWh groot is en het topmodel heeft een batterij met 61 kWh aan capaciteit.

Het basismodel heeft een elektromotor op de vooras, die goed is voor 144 pk en 189 Nm aan koppel. De versie met het grotere accupakket beschikt altijd over twee elektromotoren, die tezamen 184 pk en 300 Nm aan koppel leveren. In de basis is ook die Suzuki e Vitara een voorwielaandrijver. De 174 pk elektromotor op de vooras wordt namelijk bijgestaan door een 65 pk exemplaar die de achterwielen van vermogen voorziet.

Door de carrosserievorm en de keuze voor een zwaarder LFP-accupakket is het gewicht van de elektrische auto fors. De versie met het kleine accupakket weegt iets meer dan 1.700 kg waar de topper net geen 1.900 kg weegt. De auto is 4,28 meter lang, 1,8 meter breed en 1,64 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,7 meter.

Interieur Suzuki e Vitara

Het interieur is minstens zo conservatief als het exterieur. Zo zijn er veel knoppen aan boord en zijn de schermen vrij klein gebleven.

Desondanks is het veel moderner dan in bestaande Suzuki-modellen te vinden is.

In Nederland

We hoeven niet lang te wachten op de Suzuki e Vitara. Het model komt al in de zomer van 2025 naar Nederland.