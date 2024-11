Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de top 10 populairste occasions van het moment

De hoge nieuwprijs van nieuwe auto’s zorgt mede voor een toenemende populariteit van occasions. Maar wat zijn de meest gewilde?

Autovisie duikt in het marktrapport van Automotive Mediaventions. Hierin wordt informatie verzameld van onder andere Gaspedaal.nl en AutoTrack. Uit deze data blijkt wat de heetste tweedehands auto zijn van het moment.

Top tien populairste occasions

In het lijstje top tien populairste occasions staan doorgaans veel dezelfde auto’s. Toch is er afgelopen maand iets opmerkelijks aan de hand. De doorgaans gewilde Ford Fiesta moet plaats maken voor een SUV.

1. Volkswagen Golf

Op plek 1 staat natuurlijk weer de Volkswagen Golf. De auto is altijd een van de populairste occasions. Bij 1,9 procent van de zoekopdrachten wordt specifiek op de Golf gezocht.

2. Volkswagen Polo

De Volkswagen Polo is ook zo’n occasion-favoriet. Bij 1,7 procent van de zoekopdrachten wordt specifiek op de hatchback gezocht.

3. BMW 3-serie

Jawel nog een Duitse auto. De BMW 3-serie is met 1,4 procent wel wat minder populair als occasion dan de twee Volkswagens.

4. Audi A3

Nog een Duitse hatchback. Met een zoekpercentage van 1,2 procent staat de Audi A3 op een derde plek.

5. Volkswagen Tiguan

De Tiguan staat op plek vijf met 1,1 procent. In de top vijf staan dus drie Volkswagens. Het merk is dan ook het populairst in ons land.

6. Ford Focus

Ondanks dat de Ford Fiesta de occasion-lijst heeft verlaten, staat de Focus nog wel hoog in de top 10. Er wordt 1,1 procent van de gevallen op de occasion gezocht.

7. Toyota Yaris

Als je op zoek bent naar een degelijke occasion, dan kan het maar zo zijn dat je bij een Toyota als de Yaris uitkomt. De betrouwbare hatchback staat op plek 7 van populaire occasions.

8. Volvo XC40

De Volvo XC40 is een nieuwkomer in de top 10 populairste occasions. Hij schoof twee plekken door naar boven. In 1,0 procent van de zoekopdrachten werd specifiek op de XC40.

9. Volvo XC60

Samen met zijn kleine broertje zorgt de XC60 ervoor dat de Ford Fiesta de lijst moet verlaten. In 1,0 procent van de gevallen wordt op de auto gezocht.

10. Nissan Qashqai

De Nissan Qashqai is een minder populaire occasion geworden. Hij staat onderaan het lijstje en daalt twee plekken ten opzichte van een maand eerder. In 0,9 procent van de gevallen wordt op de occasion gezocht.

Autovisie test de leukste tweedehands auto’s

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.