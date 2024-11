Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo herken je een speedboat in de nieuwe Bertone Runabout

Is dit de gaafste nieuwe auto van het moment? De vraag stellen is hem beantwoorden. Want met de Bertone Runabout worden de swingende jaren zestig op een spectaculaire manier naar het heden gehaald.

Kenners zien het meteen: de Bertone Runabout is een moderne recreatie van de Autobianchi A112 Runabout, die in 1969 debuteerde op de autoshow van Turijn. De creatie van Marcello Gandini was onderhuids weinig exotisch, met achter de stoelen een 1,1-liter viercilinder van Fiat met 55 pk.

Bertone Runabout met V6

De moderne Runabout doet dat anders. Bertone monteert een 500 pk sterke V6. Aanvullende specificaties zijn niet bekend, alleen dat de auto in twee versies wordt verkocht: als Barchetta en als Targa. Want ja, de Runabout gaat over twee jaar daadwerkelijk in productie, voor een vanafprijs van 350.000 euro.

Elementen van een speedboat

De originele Runabout diende als inspiratie voor de Fiat X1/9 en Lancia Stratos. Hij was een speedboat voor op de openbare weg, met een ‘waterlijn’ die om de hele carrosserie loopt, een lange overhang vóór, een half ruitje, een ‘zwemplatform’ aan de achterkant en zo’n kernmerkende stijl boven de stoelen.

Het element wat logischerwijs mist op de Bertone Runabout zijn de enorme schijnwerpers achter op het origineel. In plaats daarvan heeft-ie een led-strip op de neus, met erboven een heus setje klapkoplampen.