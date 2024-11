Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Suzuki-occasion is een baby-supercar met vleugeldeuren

Ooit gehoord van de Suzuki Cara? Nu wel. De Japanse Kei-car is een supercar van broekzakformaat. In Katwijk staat momenteel een exemplaar te koop als occasion.

Kei vertaalt zich naar ‘licht’. De Japanse mini’s hebben zich dan ook te houden aan maximale buitenmaten. Zo mogen voertuigen in deze categorie niet langer zijn dan 3,4 meter, niet breder dan 1,48 meter en niet hoger dan 2 meter. Ook worden de verbrandingsmotoren beperkt tot 660 cc en 63 pk.

Suzuki Cara als baby-supercar

Door belastingvoordelen is het een populaire klasse in Japan, waar zelfs liefhebbers aan hun trekken komen. Het bewijs daarvan is de Suzuki Cara, ook verkocht als Autozam AZ-1, die je het beste als baby-supercar kunt omschrijven. Niet omdat de driecilinder turbomotor (ook geleverd in de Suzuki Cappuccino) buitengewoon sterk is – hij is immers gelimiteerd tot 63 pk – maar wel door zijn positionering. De Suzuki-occasion heeft namelijk een middenmotor.

De occasion heeft weinig vermogen, maar tikt op de weegschaal slechts 720 kilogram aan. Vanwege zijn lage gewicht en de korte vertanding van de handgeschakelde vijfbak komt de Cara nog vrij vlot van zijn plek. De topsnelheid bedraagt 140 km/h.

Om het motortje te koelen, zitten luchtgleuven in de zijkant. Die zien er, zeker in combinatie met de achtervleugel en luchtopening op de neus, erg stoer uit. Om het visuele theater helemaal af te maken, is de Suzuki Cara-occasion voorzien van heuse gullwing-deuren. De Japanner mag dan klein van stuk zijn, maar het is allesbehalve anoniem autootje.

Prijs van de occasion

Als zijnde een auto uit Japan, is hij rechtsgestuurd. Maar laat dat je vooral niet tegenhouden, want uit eigen ervaring kunnen we stellen dat rijden met het stuur aan de ‘verkeerde kant’ snel went. De occasion komt uit 1994 en heeft iets meer dan 36.000 kilometer op de teller. Goedkoop is de Kei-car niet: de verkopende partij vraagt er 29.950 euro voor.

