Deel dit: Share App Mail Tweet

Daar is-ie dan! Xiaomi’s ‘betaalbare’ Porsche-killer gaat in productie

Als ze ergens van doorpakken weten, dan is het wel bij Xiaomi. Het merk werkte twee jaar geleden nog aan hun eerste prototype, heeft op dit moment al een goedlopend model en introduceert nu al een auto waar ze bij Porsche ongetwijfeld niet blij mee zijn.

Die Xiaomi SU7 is nog niet in Nederland te bestellen, maar verkoopt in thuisland China goed. Overigens zagen we de auto deze zomer wel in Nederland rijden, dus wellicht om de EV ook naar ons land.

Xiaomi SU7 Ultra lijkt Porsche Taycan Turbo GT te verslaan op Nürburgring

De Xiaomi SU7 met een Porsche vergelijken is nogal wat. Of de Chinees zich kan meten met de rijeigenschappen van bijvoorbeeld een Porsche Taycan moet nog maar blijken. Kijk je enkel naar de Nürburgring-cijfers, dan verslaat de SU7 Ultra de Porsche Taycan GT Turbo.

De Porsche deed over een rondje Nordschleife 7:07,55. De Xiaomi behaalde een tijd van 6:46,87. Let wel, de Taycan die gebruikt werd was een productie-auto uitgerust met rolkooi voor het circuit. De SU7 Ultra die gebruikt werd komt uit de garage motorsportontwikkelaars Prodrive. Een geheel eerlijk vergelijk is het dus niet.

Meer dan 1.500 pk

De massaproductieversie van de Xiaomi SU7 Ultra, de Porsche-killer, heeft desondanks indrukwekkende cijfers. Met drie elektromotoren levert de auto maximaal 1.548 pk en 1.770 Nm aan koppel. Van 0 naar 100 km/h sprint hij in 1,98 seconden en de topsnelheid is begrensd op 350 km/h. Hoe groot het accupakket is, laat de fabrikant nog niet weten. Wel geeft het aan dat je volgens de Chinese meetmethode 630 kilometer ver komt op een acculading. Die Chinese meetmethode is minder streng dan de Europese WLTP-norm.

(Afbeelding: Xiaomi) (Afbeelding: Xiaomi) (Afbeelding: Xiaomi)

(Afbeelding: Xiaomi) (Afbeelding: Xiaomi) (Afbeelding: Xiaomi)

Opladen van het accupakket gaat supersnel. Xiaomi laat weten dat de batterij in 11 minuten van 10 naar 80 procent laadt. De prijs van de Xiaomi SU7 Ultra bedraagt in zijn thuisland 814.900 Chinese renminbi, dat is omgerekend 105.380,26 euro. De Porsche Taycan Tubro GT kost minimaal 249.900 euro in Nederland.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de Xiaomi SU7? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.