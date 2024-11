Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 5 stuurmansauto’s koop je voor minder dan 5.000 euro als occasion

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber. Ditmaal vinden we vijf stuurmansauto’s die je voor het kleine budget van 5.000 euro op de kop kan tikken.

Let wel, als je voor dit geld een occasion gaat shoppen, kan je ook veel slechte auto’s tegenkomen. Lees je voor je gaat kijken bij een auto goed in middels onze koopwijzers en laat iemand met verstand van zaken naar de auto kijken.

Vijf stuurmansauto’s voor minder dan 5.000 euro

Voor minder dan 5.000 euro kan je echt leuke stuurmansauto’s vinden. Veelal lekker licht en niet al te duur in verzekering, brandstofverbruik en wegenbelasting.

1. Toyota Yaris T Sport

Begin deze eeuw kwamen de Japanners met een T Sport-variant van de Yaris. Een sportieve uitvoering die te herkennen is aan zijn subtiele spoilertje, honingraatgrille en lichtmetalen wielen. In de neus van de occasion ligt een 1,5-liter viercilinder met 106 pk en 145 Nm koppel.

Dat is meer dan bijvoorbeeld een Panda 100HP, terwijl de Yaris T Sport met zijn leeggewicht van 915 kilogram minder weegt. Op de occasionmarkt is het model al te vinden vanaf zo’n 3.000 euro.

2. Renault Twingo RS

De Franse hot hatch-occasion is voor een weinig op de kop te tikken en is dankzij zijn felle vierpitter (133 pk en 160 Nm) vrij krachtig vergeleken met zijn prijsgenoten.

Wel legt de Fransoos het met zijn 0 tot 100-tijd van 8,7 seconden af tegen een segment-favoriet: de Suzuki Swift Sport. De Japanner heeft op papier slechts 8,5 seconden nodig heeft voor dat sprintje.

3. Citroën C2 VTS

Een andere concurrent uit Frankrijk is de Citroën C2 VTS. Hij wordt vaak vergeten in dit segment. Net als de Renault ligt ook bij de sportieve VTS-versie van de Citroën C2 een 1,6-liter viercilinder onder de motorkap. In geval van de VTS is deze goed voor 125 pk.

Er zijn meer gelijkenissen: als ultieme sportversie is de VTS ook straffer geveerd en zijn er rondom schijven geplaatst. Een heerlijke stuurmans-occasion dus!

4. Ford Fiesta ST

De vijfde generatie Ford Fiesta kwam er voor het eerst ook als sportieve ST-uitvoering. Hier hing de fabrikant een 2,0-liter viercilinder in die een gezonde 150 pk en 190 Nm koppel produceerde.

De atmosferische vierpitter levert zijn maximale vermogen pas als de naald boven de 6.000 toeren per minuut kruipt. Als occasion zijn modellen met iets meer ervaring voor circa 5.000 euro te vinden.

5. Mini Cooper S

Hoewel het sportieve gevoel diep in de genen van elke Mini zit geworteld, komt het nog duidelijker naar voren in de Mini Cooper S. Een supercharger krikt het vermogen van de 1,6-liter viercilinder op tot 163 pk en 210 Nm koppel.

Voldoende om in een respectabele 7,4 seconden van 0 naar 100 km/h te sprinten en een topsnelheid van 218 km/h te halen. Bovendien is hij als occasion al vanaf slechts 3.000 euro te vinden op verkoopsite Gaspedaal.nl

