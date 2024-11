Deel dit: Share App Mail Tweet

Mazda-designer bevestigt: deze sportwagen is gemaakt voor productie

Het zijn zware tijden voor autoliefhebbers. Modelnamen van leuke auto’s worden misbruikt voor grote zware SUV’s en mooie coupés, cabriolets, stationwagens en sedans verdwijnen uit de prijslijsten. Gelukkig hebben ze bij Mazda het autohart nog op de goede plaats. Deze fantastische sportwagen gaat namelijk in productie.

Hoewel Mazda ook veel SUV’s in het gamma heeft, biedt het merk natuurlijk al jaren de legendarische MX-5 aan. Deze aanstaande sportcoupé heeft veel weg van de roadster, maar moet je toch meer zien als een opvolger van de RX-7 en RX-8.

Deze Mazda is gemaakt voor productie

Mazda liet vorig jaar deze conceptcar zien genaamd de Iconic SP. Destijds was het nog onduidelijk of we een auto in die vorm ooit in productie zouden zien gaan. Nu lijkt het toch zover te komen. Masashi Nakayama, designbaas bij Mazda, laat weten dat het concept gebouwd is om daadwerkelijk in productie te gaan. “Het is ontworpen met de echte intentie om er in de niet al te verre toekomst een productiemodel van te maken.”

Wat voor techniek er in de aanstaande Mazda ligt, is nog onduidelijk. De conceptcar heeft een elektrische aandrijflijn en een wankelmotor met twee rotors.

De rotatiemotor dient als range extender. De elektromotoren leveren tot wel 370 pk.

Wankelmotor als range extender

De Mazda MX-30 R-EV heeft al dergelijke techniek aan boord. Autovisie had die crossover zes maanden lang in de duurtestgarage. In onderstaande video legt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst uit hoe de aandrijflijn werkt en of de wankelmotor beter is dan een range extender met cilinders.