Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je nu alleen de koplampen van de nieuwe Mercedes CLA mag zien

Mercedes-CEO Ola Källenius laat een eerste glimp van de nieuwe CLA zien. Omdat de auto pas in 2025 onthuld wordt, zit de auto nog onder een camouflagewrap verstopt. Enkel de koplamp wordt getoond.

De conceptcar van de Mercedes CLA, die te zien was op de IAA in München van 2023, gaf al een idee dat het merk met het model een supergestroomlijnde auto wilde neerzetten. Hoewel het uiteindelijke productiemodel toch flink afwijkt van de conceptcar, snijdt hij ongetwijfeld makkelijker door de lucht dan voorgaande modellen.

De nieuwe Mercedes-Benz CLA

Het is niet geheel zonder reden dat de aanstaande Mercedes CLA gestroomlijnder is. De auto staat namelijk op een modulair platform. Dit betekent dat er zowel brandstof als elektrische modellen zullen volgen. Hoogstwaarschijnlijk wordt de nieuwe Mercedes-Benz CLA dus als mild-hybride, plug-in hybride en met een volledig elektrische aandrijflijn geproduceerd.

Wat de specificaties worden, is nog onduidelijk. Het enige onderdeel dat de CLA blootgeeft is de koplamp. De Mercedes-ster in het hart van de unit zagen we eerder al op het conceptmodel en is dus, in een andere vorm, in productie genomen. Verder zien we dat de koplampunit doorloopt met een ledbalk, zoals we bij veel andere auto’s al zien.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de Mercedes CLA? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.