Is deze S60 de dikste Volvo-occasion van Nederland?

Volvo’s hebben over het algemeen een ietwat braaf karakter. Deze moddervette Volvo S60-occasion doorbreekt dat stereotype.

De S60 werd afgelopen jaar van Volvo’s prijslijst geschrapt. Het Zweeds-Chinese merk heeft nu dan ook geen sedans meer in de showroom staan. Daar komt met de nieuwe ES90 binnenkort verandering in.

455 pk sterke Volvo S60 T8 Recharge

Wie toch op stel en sprong een Volvo-sedan wil kopen, kan bij Volvo Nieuwenhuijse in Meppel terecht, waar deze occasion te koop staat. De auto komt uit 2024 en heeft een kleine 22.500 kilometer op de teller. Het betreft een T8 Recharge, wat betekent dat een 2,0-liter viercilinder en elektromotor samen voor de aandrijving van alle vier wielen zorgen.

Hoewel deze 455 pk sterke aandrijflijn de krachtigste is die je als Volvo S60-koper kon aanvinken, is dat niet wat deze sedan speciaal maakt. Dit is namelijk niet je alledaagse S60 en dat heeft alles van doen met de goodies die later aan deze occasion zijn toegevoegd.

Opgeleukt met goodies van ERST en Heico

Met name de 21-inch sloffen springen direct in het oog. Deze zijn van de Japanse Volvo-tuner ERST. Het zijn wel erg dunne bandjes. Het kan haast niet anders dan dat flink is ingeleverd comfort. Het zijn overigens niet alleen de wielen, maar ook de bodykit is bij ERST uit de schappen getrokken.

Aan de achterzijde tellen we maar liefst vier uitlaatpijpen. Het uitlaatsysteem komt van het Duitse Heico. Het is overigens niet allemaal uiterlijk vertoon. Heico heeft deze Volvo S60-occasion immers ook voorzien van een sportonderstel.

De eerste eigenaar is niet te zuinig geweest met het aanvinken van opties. Zo heeft-ie een enorm panoramadak, een Bowers & Wilkins-geluidsinstallatie en kunnen het stuur, de voorstoelen én de achterbank worden verwarmd.

Prijs van de occasion

Geïnteresseerd? De dikke Volvo S60-occasion staat voor 68.899 euro te koop. Oef, dat is een flinke som geld. Is je budget niet toereikend? Overweeg dan deze geweldige Volvo-stationwagen die we met een andere superstation hebben getest.