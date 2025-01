Deel dit: Share App Mail Tweet

Zeg eens eerlijk, zo ziet Dodge Charger-EV er toch best goed uit?

Geheel in lijn der verwachting levert de nieuwe Dodge Charger EV gemengde reacties op. De musclecar van weleer is nu voorzien van elektrische aandrijflijn, wat kwaad bloed zet bij de V8-adorerende achterban.

Ook kan niet iedereen de looks van deze EV waarderen. Wellicht brengt een widebody daar verandering in.

Nieuwe Dodge Charger als EV

Geen HEMI-V8 meer, maar een elektrische aandrijflijn. Stiekem past dit natuurlijk ontzettend goed bij de iconische modelnaam. Zowel de voor- als achteras van de twee elektrische varianten zijn uitgerust met een elektromotor, waardoor deze zo’n 500 pk en zelfs 670 pk leveren.

Een versie met verbrandingsmotor is er ook, maar de petrolheads moeten genoegen nemen met een 420 pk of 550 pk sterke zes-in-lijn. De nieuwe Dodge Charger is daarnaast altijd voorzien van vierwielaandrijving. Ook niet iets waar puristen om staan te springen.

Widebody

Voor wat extra overtuigingskracht moet Dodge de musclecaruitstraling misschien letterlijk een beetje aandikken. We hebben het over een widebody. Net als de Dodge Challenger in zijn standaard kostuum ziet ook de nieuwe Charger er misschien een tikkeltje ielig uit. Tegelijkertijd zijn er weinig auto’s die stoerder ogen dan een Challenger in Hellcat-pak, zo zeiden wij een poosje geleden al in deze videoreportage met de brute musclecar.

Een render met widebody. (Afbeelding: Nikita Chuicko) Het origineel. (Afbeelding: Dodge)

Een widebody zou de nieuwe Dodge Charger dus goed doen. Hoe dat eruit ziet? Dat kan de digitale tekenaar Nikita Chuicko ons laten zien. Hij maakte renders van een verbrede Charger. Het is ongetwijfeld niet bevorderlijk voor de actieradius, maar het oogt een stuk beter.

Het is overigens maar zeer de vraag of we deze uitgeklopte zijschermen ooit echt gaan zien. De nieuwe Charger is zelfs in standaardtrim al een uit de kluiten gewassen auto. Hij meet bijna 5,25 meter in lengte en is meer dan 2 meter breed.