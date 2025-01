Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze drie dikke sedans worden dit jaar youngtimer

Het is 2025 en dat betekent dat een nieuwe stroom auto’s voor het eerst onder de youngtimerregeling valt. Goed nieuws voor zakelijke rijders die een youngtimer overwegen. We lichten er drie knappe sedans uit.

Youngtimers zijn auto’s van minimaal 15 jaar en maximaal 25 jaar oud. Doordat ze op leeftijd zijn, is de dagwaarde veel lager dan de cataloguswaarde. Die dagwaarde is belangrijk, want daar betaal je als ondernemer 35 procent bijtelling over. Bij nieuwe auto’s betaal je die bijtelling over de cataloguswaarde.

1. Jaguar XJ (X351)

Als eerste komen wij uit bij deze Jaguar XJ. Het ontwerp van de vierde generatie Jaguar XJ verschilt veel ten opzichte van zijn voorganger. Toch heeft deze XJ inmiddels de status van een moderne klassieker verworven. Hij is lekker ruim en heeft een luxueus interieur.

Voor de XJ was er in 2010 de keuze tussen een geblazen diesel-V6, een atmosferische V8 en een V8 met supercharger. Dankzij luchtvering en adaptieve dempers rijdt de Jaguar XJ erg comfortabel.

Aandachtspunten

Mocht je de aanschaf van dit model als youngtimer overwegen, dan zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Zo is het oude infotainmentsysteem traag en heeft het last van storingen. Motorisch gezien heeft de AJ-V8 in de Jaguar XJ ook een aantal aandachtspunten.

Deze motor heeft een slechte koelbuis. Hierdoor kan het voorkomen dat deze koelvloeistof lekt. Ook de waterpomp uit de eerste bouwjaren had last van lekkages en zal vaak al vervangen zijn door een nieuw exemplaar.

2. BMW 5-serie (F10)

Van de zesde generatie 5-serie bestaan meerdere uitvoeringen. Het minst krachtige model is de BMW 520i. Deze auto beschikt met zijn geblazen 2,0-liter viercilinder over een vermogen van 184 pk. De krachtigere modellen maken gebruik van een zes- of achtcilinder.

De 535i beschikt over de krachtigste zescilinder van deze generatie. Ondanks dat de (onderhouds)kosten bij deze auto flink op kunnen lopen, is hij wellicht de leukst rijdende, reguliere 5-serie van deze generatie.

De ruimte op de achterbank valt wat tegen, maar voor de rest biedt het mooie interieur een hoge mate van comfort. Verder dragen het onderstel en de soepel schakelende automaat bij aan een plezierige rijervaring.

Aandachtspunten

Het nadeel van een 530i of 535i zijn de hoge kosten, zoals wegenbelasting en de verzekering. Maar waar moet je op letten bij de aanschaf van een 535i als youngtimer? Het grootste gedeelte van deze auto’s is geleverd als automaat. Als de sportstand van de auto het niet meer doet, wijst dit vaak op een fout in de elektronica van de versnellingsbak. Kies daarnaast het liefst voor een auto met achterwielaandrijving. Het xDrive-systeem in deze 5-serie is wat kwetsbaar. Verder kampt deze 5-serie met lekkages door versleten deurrubbers.

3. Audi A7 Sportback (C7)

De eerste generatie van de Audi A7 sportback maakte zijn debuut in 2010. De A7 is vanaf de voorkant direct te herkennen aan zijn grill en koplampen. Verder is er in het interieur geen gebrek aan luxe. De Audi heeft een goed doordachte cabine met comfortabele stoelen. Het interieur is mooi afgewerkt en alle fabrieksopties voldoen vijftien jaar later nog steeds aan de wensen van de bestuurder.

De A7 werd in 2010 geleverd met een atmosferische 2,8-liter V6 of als geblazen 3,0-liter V6. De 4,0-liter V8 in de S7 maakte zijn debuut pas in 2012. De 3.0 TFSI-motor levert een vermogen van 300 pk.

Aandachtspunten

Wil je de A7 uit 2010 gaan rijden als youngtimer? Houd dan rekening met wat aandachtspunten. De geblazen V6 in de A7 heeft een hoog olieverbruik. Verder is er op de achterbank veel beenruimte, maar ook een gebrek aan hoofdruimte.

Let bij de aanschaf van een A7-occasion ook op eventuele slijtage aan de distributieketting. Tijdens het schakelen moet de versnellingsbak geen haperingen vertonen. Luister naar kraakjes in de transmissie en check of de achteruitrijversnelling goed werkt. Lees ook onze koopwijzer voor meer details over de eerste generatie Audi A7 sportback.