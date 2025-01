Deel dit: Share App Mail Tweet

In 2024 meer hardrijders op verplichte cursus bij CBR

Het aantal verkeersdeelnemers dat zich in 2024 moest melden bij het CBR voor een verplichte cursus is ongeveer gelijkgebleven op 24.000. Opvallend is dat het aantal alcomobilisten dat werd doorgestuurd afnam, terwijl er juist meer hardrijders op cursus moesten.

Het CBR heeft de cijfers over heel 2024 nog niet, maar tot 18 december hebben zo’n 7.000 overtreders een Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) opgelegd gekregen. Dat dat er een stuk meer zijn dan de 5.556 in 2023 komt deels door de introductie van de Lichte Educatieve Maatregel Verkeer en Gedrag (LEMG) op 1 april 2023.

Nieuwe LEMG-cursus van CBR

De verplichte LEMG-cursus is bedoeld voor mensen die voor de eerste keer de fout ingaan, met een snelheidsovertreding van 50 tot 60 km/h. Dat zijn veelal jonge bestuurders, die voor het eerst met een invorderingsprocedure te maken krijgen.

Een ‘first offender’, zoals het CBR dat noemt, die 60 km/h of meer te hard rijdt of meerdere overtredingen begaat, krijgt de zwaardere EMG-cursus opgelegd óf moet voor een psychologisch onderzoek naar een psychiater.

Cursussen drugs en alcohol

Dan zijn er nog de Educatieve Maatregel Drugs (EMD), Educatieve Maatregel Alcohol (EMA) en Lichte Educatieve Maatregel Alcohol (LEMA). De eerste werd bijna 5.000 keer opgelegd (5.356 in 2023), de laatste twee ongeveer 10.000 keer (11.167 in 2023).

Kosten Educatieve Maatregel

De kosten van een Educatieve Maatregel liggen tussen de 700 en 1.300 euro. Die moeten overtreders verplicht zelf betalen en komen bovenop de boetes die zijn opgelegd, waarvan de hoogte in de meeste gevallen door de officier van justitie is bepaald.

“Het is lastig om harde conclusies te verbinden aan de bovenstaande cijfers, maar goed zijn ze niet”, zegt CBR-directeur Alexander Pechtold. “Het aantal mensen dat wegens rijden onder invloed of gevaarlijk rijgedrag bij het CBR komt, blijft veel te hoog.”