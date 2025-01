Deel dit: Share App Mail Tweet

De occasionmarkt was in 2024 enorm groot (en erg traditioneel)

In vergelijking met de occasionmarkt stelt de markt voor nieuwe auto’s niks voor. In het afgelopen jaar werden 381.227 nieuwe auto’s op kenteken gezet. Peanuts! Want er werden meer dan vijf keer zoveel gebruikte auto’s verkocht.

Dat zijn er 2.047.285 om precies te zijn. Oftewel, 9,1 procent meer dan in 2023, toen de teller bleef steken op 1.875.727. Opvallend, maar niet verrassend, is dat benzineauto’s op de tweedehandsmarkt dominant zijn, met 1.542.097 verkochte exemplaren en een marktaandeel van 75,3 procent.

EV’s blijven achter op occasionmarkt

Het aantal verkochte hybrides is hard gegroeid, met 51,3 procent naar 261.532 exemplaren. Diesel leverde 11,5 procent in en kwam uit op 136.315 verkochte auto’s. Dat is echter nog altijd een stuk meer dan EV’s, waarvan er maar 85.637 van eigenaar wisselden.

Tweedehands Volkswagens domineren

Dat de occasionmarkt hartstikke traditioneel is, kun je zien aan de bestverkochte auto’s. Waar de VW Golf en Polo nieuw allang geen potten meer kunnen breken, zijn ze gebruikt dominant en pakken ze een grote voorsprong op de nummer drie, de Opel Corsa.

Occasionmarkt – Modellen top 10

1 – Volkswagen Golf (72.930 registraties)

2 – Volkswagen Polo (70.922 registraties)

3 – Opel Corsa (43.036 registraties)

4 – Ford Fiesta (34.294 registraties)

5 – Renault Clio (33.000 registraties)

6 – Ford Focus (32.899 registraties)

7 – Toyota Aygo (32.776 registraties)

8 – Toyota Yaris (32.688 registraties)

9 – BMW 3-serie (30.510 registraties)

10 – Fiat 500 (27.656 registraties)

In 2024 werden 288.125 gebruikte auto’s geïmporteerd in Nederland. Dat zijn er ruim 33.000 meer dan in het jaar ervoor. De export bleef stabiel, op 280.228. De meeste daarvan zijn voormalige leaseauto’s, die door hun hogere prijs en kilometerstanden minder aantrekkelijk zijn voor particulieren.