Deel dit: Share App Mail Tweet

Sainz (62) gaat voor vijfde zege Dakar Rally in weer andere auto

Carlos Sainz gaat vanaf vrijdag op jacht naar zijn vijfde zege in de Dakar Rally. De 62-jarige Spanjaard is al de oudste winnaar ooit, maar hij kan dit jaar ook de eerste coureur worden die de beruchte woestijnrally wint voor vijf verschillende autofabrikanten. Sainz rijdt de komende editie, die opnieuw in Saudi-Arabië is, in een Ford.

De vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz jr. won de rally vorig jaar in een Audi. Zijn eerste titel veroverde Sainz in 2010 in een Volkswagen, zijn tweede was in 2018 in een Peugeot en zijn derde in 2020 in een Mini. Met die zege in een Mini werd Sainz op 57-jarige leeftijd de oudste winnaar van de rally.

“Ik vond mijn zege van vorig jaar historisch en ik ben nog steeds dolblij dat ik het heb gepresteerd, maar het ligt achter ons en ik concentreer me volledig op deze editie”, vertelde Sainz in aanloop naar de start. “De Dakar Rally is veeleisend en dit is het eerste jaar van het project met Ford. Dan kun je vooraf nog zoveel testen, je betaalt altijd voor het feit dat de auto niet genoeg kilometers heeft gemaakt.”

Marathon

Sainz noemt de tweede etappe, een marathonrit met 971 geklokte kilometers die over twee dagen worden uitgesmeerd, cruciaal voor een goed verloop. “Die marathon is al vroeg in de rally en dan is het zeker met een nieuwe auto belangrijk om het goed te doen”, aldus de Dakar-veteraan, die weer met zijn vaste navigator Lucas Cruz rijdt.

De Dakar Rally begint vrijdag met een proloog over 29 kilometer met start en finish in Bisha. Dan volgen er nog eens twaalf etappes en bijna 8000 kilometer, waarvan meer dan 5000 kilometer bestaat uit klassementsproeven. De finish is op 17 januari in Shubaytah.

ANP