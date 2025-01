Deel dit: Share App Mail Tweet

Absolute held heeft van Cadillac CTS Coupé een pick-up gemaakt

Wat bezielt sommige mensen? Dat vragen we ons af bij het zien van deze Cadillac CTS Coupé in pick-upvorm. Al kunnen we alleen maar respect hebben voor de held achter dit opmerkelijke project.

Als je goed zoekt, kun je op occasionsites of bij veilinghuizen allerlei opmerkelijke pick-ups vinden, zoals een Jaguar XJ met laadbak en zelfs een Bentley Continental GT als ute.

Cadillac CTS Coupé verbouwd

Waarom iemand de moeite heeft genomen om ze te creëren? Geen flauw idee, maar toch nemen we onze pet voor die persoon af. Doe maar gek, dan doe je al normaal genoeg.

Deze Cadillac CTS werd in Idaho gespot door een Reddit-gebruiker. Hij lijkt te zijn gebouwd op basis van een CTS Coupé, zo maken we op uit de lengte van de portieren en de verborgen deurgrepen.

Achterlichten van Ford Pinto

Waar de daklijn van de CTS Coupé begint af te lopen, hebben de makers van deze pick-up de zaag erin gezet. Achter de inzittenden is nu een rechtopstaand ruitje en een grote laadbak te vinden.

Al met al oogt de Cadillac CTS als ute best fraai. Alleen aan de achterkant komen we wat broddelwerk tegen, met slecht passende lichtunits, die van een Ford Pinto Wagon lijken te komen.

Cadillac CTS Coupé verkoopflop

De Cadillac CTS Coupé werd gebouwd van 2010 tot en met 2014 en was een verkoopflop. Hij was er onder meer als CTS-V, met een supercharged 6,2-liter V8 en 565 pk.