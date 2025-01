Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe extreem veel auto’s afgelopen jaarwisseling in brand vlogen

De jaarwisseling is voor velen een feestje, maar daar zullen hulpverleners anders over denken. Het aantal incidenten stijgt tijdens oud en nieuw. Zo vlogen er afgelopen keer 270 auto’s in brand.

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) brengt deze cijfers naar buiten. De cijfers zijn bijgehouden van 31 december 00.00 uur tot 1 januari 8.00 uur.

Enorm veel incidenten

In deze acht uur moest de brandweer uitrukken voor 4.106 incidenten, in 3.784 gevallen ging het ook daadwerkelijk om brand. Hoewel er dus veel auto’s in vlammen op zijn gegaan, staan containers nog vaker in de fik. Afgelopen jaarwisseling kwamen er 1.054 meldingen van containerbrand binnen.

Toch zijn de cijfers van het aantal auto’s dat tijdens de jaarwisseling in brand vloog extreem te noemen. In de afgelopen vijf jaar gingen er niet zoveel bolides in vlammen op. Zo vlogen er vorig jaar 230 in brand.

Hier vlogen afgelopen jaarwisseling de meeste auto’s in brand

De regio waar je auto dit jaar het onveiligst stond is Rotterdam-Rijnmond. Hier gingen 42 auto’s in vlammen op. Ook Utrecht en Haaglanden zijn met 38 en 30 autobranden niet de beste plek voor jouw auto tijdens oud en nieuw. Deze brandende auto’s zorgen natuurlijk voor fors meer schadeclaims.