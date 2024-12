Deel dit: Share App Mail Tweet

Oordeel na zes maanden: gaan we de Volvo EX30 missen? Niet echt

Moet je een Volvo EX30 overwegen als volgende auto? De vraag lijkt weinig relevant, aangezien duizenden Nederlanders hem al met ‘ja’ hebben beantwoordt. Toch zouden wij twijfelen, want de elektrische cross-over heeft een aantal serieuze minpunten.

We leven in een Volvo-land. Dat is mogelijk de belangrijkste verklaring voor het succes van de EX30, want aan de vanafprijs kan het niet meer liggen. Die werd in de zomer door de importeur verhoogd van 36.795 naar 38.495 euro. De versie waar het overgrote deel van de klanten voor kiest, de Single Motor Extended Range, kost nu 43.495 euro en is daarmee 2.000 euro duurder geworden.

Volvo EX30 Single Motor Extended Range

Op prijs verslaat de Volvo zijn concurrenten niet, maar op vermogen absoluut. Zelfs de instapversie van de EX30 heeft al 272 pk en gaat in 5,7 seconden naar 100 km/h. Onze duurtester, een Single Motor Extended Range, is met dezelfde elektromotor zowaar nog een tandje sneller: 5,3 seconden.

Aandrijflijn en onderstel zijn top

En zo komen we bij twee van de grootste pluspunten van de Volvo EX30: zijn aandrijflijn en zijn rijeigenschappen. Het is heerlijk om 272 pk en 343 Nm onder het stroompedaal te hebben, want dat maakt de Volvo in vrijwel alle situaties vlotter dan het overige verkeer. Bovendien blijft-ie zijn kracht schokloos en zonder vertraging afgeven, hoe onbehouwen je ook met hem omgaat.

Verder is de EX30 stil en comfortabel, ook op de optionele 20-inch lichtmetalen wielen. Zijn onderstel is relatief zacht, maar wordt ondersteund door uitstekende dempers, waardoor bijvoorbeeld drempels minder hardhandig aan de inzittenden worden doorgegeven dan in sommige andere EV’s. Glooiingen in het asfalt brengen de koets van de Volvo soms uit balans, vooral in enthousiast genomen bochten, maar wie de auto ‘laat staan’, zal merken dat-ie de ingezette lijn blijft volgen.

Bedieningsconcept is verschrikkelijk

Laten we alleen hopen dat Volvo dat met zijn bedieningsconcept niet gaat doen, want in de Volvo EX30 werkt het verre van ideaal. Om kosten te besparen, heeft de fabrikant het dashboard teruggebracht tot het absolute minimum, met geen digitale cockpit en nergens fysieke knoppen. Alles wordt aangestuurd via een touchscreen met Android-besturingssysteem, dat ook de functie van instrumentencluster heeft.

Prima, zou je zeggen, geef mij een head-up display, dan hoef ik niet de hele tijd mijn blik van de weg te halen. Wel zo veilig. Maar helaas, die is op de EX30 niet leverbaar. Er is geen plek voor onder de voorruit, omdat Volvo daar een soundbar heeft neergelegd. De Harman Kardon-unit vervangt de normale boxen, die in andere auto’s door het interieur zijn verspreid, en brengt zo de productiekosten omlaag.

Onvergefelijk. Helemaal omdat Volvo nog altijd prat gaat op de veiligheid van zijn modellen. Wen je aan de bediening van de EX30? Ja en nee. We leerden ermee omgaan, maar bleven ons ergeren. Aan het feit dat de klimaatfuncties één of twee klikken te ver weg zitten. Aan het feit dat de auto weigert te onthouden dat we geen adaptieve cruise control willen, maar de snelheidsbegrenzer. En aan het feit dat het systeem ons soms berispt voor het kijken naar het scherm, ook al worden we gedwongen om dat te doen.

Softwarebugs in de Volvo EX30

Volvo worstelt met zijn software, kregen we te horen van een woordvoerder, en dat hebben we gemerkt, met name in het begin. Onze EX30 beperkte iedere keer zelf zijn laadstroom tot 6 ampère, wat resulteerde in een extreme lange laadtijd van tussen de dertig en veertig uur. Volvo was er al van op de hoogte en heeft de auto een update gegeven, waarna het probleem verdween.

Krappe, maar bruikbare kilometervreter

Toch zijn we zeker niet ontevreden over onze duurtester, want als werkpaard van de Autovisie-redactie heeft de Volvo EX30 bewezen een bruikbare en geschikte EV te zijn. Een echte kilometervreter, die ons zwijgend en snel naar interviews en persintroducties bracht. Dat-ie achterin krap is, nemen we voor lief. Hij is immers maar 4,2 meter lang. Maar voor ‘dat scherm’ en de daaruit voortkomende irritaties accepteren we geen enkel excuus.