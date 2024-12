Deel dit: Share App Mail Tweet

EV uit 2024 met enorme range is na giga afschrijving spotgoedkoop

In Apeldoorn wordt een Fisker Ocean-occasion uit 2024 aangeboden. De auto is zo goed als nieuw en toch staat de EV voor een prikkie te koop, maar dat heeft een goede reden.

De Ocean komt uit de koker van Henrik Fisker, die o-zo graag een succesvol eigen automerk wilde hebben. Maar die droom heeft nooit uit mogen komen. Niet met de Fisker Automotive, dat in 2011 de beeldige Karma introduceerde en helaas ook niet met de Ocean, een model van het in 2016 herboren Fisker Inc.

Fisker wederom bankroet

Hoewel de Ocean potentie had (zo ontdekte Autovisie tijdens deze rijtest), werd hij ook geteisterd door softwareproblemen, issues met het remsysteem en financiële malaise. Fisker Inc. stond eenzelfde lot te wachten als Fisker Automotive in 2013 en ging eerder dit jaar kopje-onder.

Dat is dan ook de reden voor de extreme afschrijving van de Fisker Ocean-occasions die je online vindt. Er is immers geen ondersteuning meer voor de auto en dus ben je in geval van schade of softwareproblemen de klos. Autohandelaren die nog een Ocean-occasion hebben staan, kunnen dan ook geen garanties bieden en dus weigeren de meesten aan particulieren te verkopen.

Wil je toch voor een prikkie in een Fisker Ocean rijden, dan moet je dit exemplaar hebben. Deze occasion wordt immers door een particulier aangeboden en die kun jij dus wél kopen. Daarbij neem je het uitzonderlijk grote risico dus op de koop toe.

Goedkoopste Fisker Ocean-occasion van Nederland

De Fisker Ocean heeft 572 pk aan elektrokracht en dankzij een 113 kWh-accu biedt de EV bijna 700 kilometer aan WLTP-range. Dit exemplaar heeft pas 11.000 kilometer op de klok en in het beste scenario rijd je er voor 31.000 euro nog vele kilometers bij.

Dan zou het een koopje zijn, want begin dit jaar betaalde iemand er nog ruim 66.000 euro voor. De huidige eigenaar is hem liever kwijt dan rijk, want er staat momenteel geen enkele Fisker Ocean-occasion voor minder geld te koop in Nederland.