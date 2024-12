Deel dit: Share App Mail Tweet

Slaat Nissan volledig de plank mis met deze Skyline GT-R?

Echte petrolheads kennen ongetwijfeld de Nissan Skyline GT-R R32. Dit JDM-icoon boekte begin jaren negentig monsterlijke successen in het Australische en Japanse touringcar kampioenschap en verwierf hiermee de bijnaam ‘Godzilla’.

In het tweede weekend van januari 2025 presenteert Nissan een one-off van de GT-R R32 op de Tokyo Auto Salon. Er is weinig geks te bespeuren aan de buitenkant van deze auto, maar toch is er een wezenlijk verschil met de Skyline zoals je hem kent.

Originele aandrijflijn

Nissan heeft er immers voor gekozen om de legendarische RB26DETT-motor in de GT-R R32, eenmalig te vervangen door een elektrische aandrijflijn. Dit zorgt voor veel controverse binnen de autowereld. De originele 2,6-liter zes-in-lijn met twee turbo’s genereert een vermogen van 276 pk en is erg geliefd in de JDM-wereld.

In werkelijkheid is de standaardmotor in staat om meer dan 300 pk te produceren. Het motorvermogen werd echter (op papier) begrensd, om aan de afspraken tussen Japanse autofabrikanten te voldoen.

Elektrische Nissan Skyline GT-R R32

Nissan wil nog zo veel mogelijk informatie over de elektrische aandrijflijn in de Skyline geheim houden. Als de R32 EV, net als het origineel, gebruik gaat maken van vierwielaandrijving, zal de auto waarschijnlijk aangedreven worden door een elektromotor op beide assen. Mogelijk is de aandrijflijn vergelijkbaar met die in deze extreme Nissan Ariya.

Het concept voor de elektrische R32 werd tentoongesteld op een GT-R en Nismo-meeting op Fuji Speedway in oktober. Aan de buitenkant zijn er, op de kleur van de remklauwen en de afwezigheid van de mistlampen na, geen verschillen te zien te op zichtte van de originele auto.

Familie-uitbreiding van de Nissan GT-R?

Met het plaatsen van een elektrische aandrijflijn in het legendarische model hoopt Nissan een brug te slaan tussen zijn rijke historie en de aandrijflijnen van de toekomst. Of dat met deze creatie gaat lukken is de vraag. Velen zullen een GT-R R32 aan de stekker zien als heiligschennis. In 2025 zullen de laatste modellen van de huidige Nissan GT-R-familie, in de vorm van de R35, uit de fabriek rollen.

Recente ontwikkelingen binnen Nissan wijzen er op dat de eventuele opvolger, de GT-R R36, waarschijnlijk een EV zijn. Het merk is gestopt met het doorontwikkelen van de traditionele verbrandingsmotoren. De focus ligt nu op de ontwikkeling van de elektrische en hybride-aandrijflijnen. Of we die R36 ooit echt gaan zien, is zeer de vraag. Nissan staat immers op het randje van de afgrond.