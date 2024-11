Deel dit: Share App Mail Tweet

Einde van Nissan nabij? ‘Nog 12 tot 14 maanden te gaan’

Het gaat niet goed bij Nissan. Een bron dicht bij de top van het management laat aan de Britse Financial Times weten dat het merk nog maar twaalf tot veertien maanden heeft om te overleven.

Niet alleen bij Volkswagen gaat het slecht. Nissan staat er nog veel slechter voor. Het kleinere Japanse merk zit al in de ‘noodmodus’, zoals CEO Makoto Uchida het noemde. Hij leverde al de helft van zijn salaris in en schroefde de productie met 20 procent terug. 9.000 banen staan op het punt geschrapt te worden en de aandelen Mitsubishi zijn verkocht.

Renault verkoopt aandelen in Nissan

Voor een van de belangrijkste redenen voor de paniek bij Nissan moeten we in Frankrijk zijn. Renault wil namelijk de aandelen in het merk verkopen. Er is daarom een zoektocht naar een nieuwe aandeelhouder gestart. Wordt die niet binnen twaalf tot veertien maanden gevonden? Dan is het einde verhaal voor Nissan. Als potentiële investeerder wordt Honda genoemd, waarmee Nissan nu al samenwerking voor EV’s.

Tegenvallende verkoopcijfers

Overigens is Renault niet de enige reden dat Nissan in de problemen zit. Door tegenvallende verkoopcijfers, met name in Amerika, China en Japan, daalde de winst in de eerste helft van 2024 met 90 procent. Hopelijk weet het merk de rode cijfers toch recht te trekken, ze hebben ons immers nog een nieuwe Silvia beloofd.