Mick Schumacher niet verder als reserverijder bij Mercedes

Mick Schumacher gaat niet verder als reserverijder bij Formule 1-team Mercedes. De 25-jarige zoon van Michael Schumacher was dit en vorig seizoen reserve bij het team van Lewis Hamilton en George Russell.

“Het is zwaar om de auto’s te zien racen zonder zelf in de cockpit te zitten. Ik wil me weer 100 procent concentreren op het racen. Ik wil me volledig inzetten voor de sportieve kant van de autosport”, zei Schumacher in een verklaring. “Uiteindelijk doe je het als coureur voor het racen.”

Schumacher raakte in 2022 zijn stoeltje kwijt bij Haas.

Er zijn dit seizoen nog twee races te verrijden, komend weekend in Qatar en volgende week in Abu Dhabi.

ANP