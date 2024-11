Deel dit: Share App Mail Tweet

Helft zegt auto te laten staan vanwege hoge brandstofprijzen

De brandstofprijzen liggen nog altijd hoog en dat weerhoudt mensen er kennelijk van om de auto te pakken. Uit onderzoek zou blijken dat de helft van de Nederlanders dat nu vaker doet.

De adviesprijzen voor brandstof gaan op en neer, maar blijven aan de hoge kant. Op het moment van schrijven ligt ze voor benzine op 2,172 euro en voor diesel op 1,944 euro.

Effect van hoge brandstofprijzen

Blijven mensen desondanks rijden? Ja en nee, want uit onderzoek van Autotrack zou blijken dat de helft van de automobilisten hun vierwieler nu vaker laat staan dan voorheen.

De occasionsite voegt toe dat jongeren dat regelmatiger doen dan ouderen. Dat lijkt ons een open deur, want over het algemeen hebben ouderen het financieel wat breder, dus kunnen ze de hoge brandstofprijzen makkelijker betalen.

Diesels en hybrides in trek

Bovendien zouden mensen vaker zoeken naar zuinige occasions, vooral met een dieselmotor of hybride-aandrijflijn.

Dat is in die zin opmerkelijk omdat voor diesels veel wegenbelasting betaald moet worden en aan de pomp het prijsverschil tussen benzine en diesel niet bijzonder groot meer is. Een bijkomend probleem is dat oudere diesels meer en meer geweerd worden uit stadscentra.

Meer gebruikte hybrides

Autotrack meldt dat de verkoop van benzinemodellen op de site dit jaar met 3,5 procent is gedaald en die van hybrides met 41 procent is gestegen, maar die cijfers zeggen minder over de populariteit van hybrides dan je zou denken.

Er zijn simpelweg steeds meer tweedehands hybrides te koop. Er is nieuw bijna geen brandstofauto meer zonder hybride-ondersteuning te krijgen en dat werkt door op de occasionmarkt.

Vooralsnog zijn hybrides gebruikt wel relatief duur, met een vraagprijs van meer dan 40.000 euro. Voor een benzine of diesel zonder elektrische ondersteuning betaal je gemiddeld tussen de 20.000 en 25.000 euro.